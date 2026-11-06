Tunisie: Quartier consulaire de Tunis - Lancement de la campagne d'inventaire du patrimoine bâti

Une campagne d'inventaire du patrimoine bâti du quartier consulaire de Tunis vient d'être lancée par l'Association de sauvegarde de la médina de Tunis (ASM Tunis).

Financée par le Fonds Équipe France (FEF) du ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, dans le cadre du projet SAWN, cette initiative vise à recenser les bâtiments historiques, évaluer leur état de conservation et identifier les interventions prioritaires pour mieux les préserver, selon l'ASM Tunis.

Dans ce cadre, l'ASM Tunis avait organisé, les 14, 15 et 16 septembre, une série de séances entre cadrage et formation destinées aux étudiants et aux enseignants encadrants mobilisés pour la campagne en question, a rappelé la même source.

Ces premières journées ont permis d'introduire les enjeux historiques et patrimoniaux du quartier, de présenter les objectifs de la campagne et de familiariser les participants avec les méthodes et les outils nécessaires à la réalisation de l'inventaire, notamment les fiches d'inventaire et les techniques de collecte des données sur le terrain.

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Cette démarche vise à renforcer les connaissances sur le patrimoine bâti du quartier consulaire, à documenter ses caractéristiques architecturales et patrimoniales et à contribuer à une meilleure connaissance de ce tissu urbain historique.

Il s'agit également de confirmer un engagement en faveur de la connaissance, de la préservation et de la valorisation du patrimoine de la médina de Tunis, tout en favorisant la collaboration entre les acteurs institutionnels, le monde universitaire et les futurs professionnels du patrimoine.

Il est à rappeler que le projet SAWN s'inscrit dans une dynamique de coopération et de renforcement des capacités pour une meilleure gestion du patrimoine tunisien.

Il est mené en partenariat avec l'Ecole Nationale d'architecture et d'Urbanisme de Tunis (ENAU), l'Institut supérieur de technologies de l'environnement, de l'urbanisme et de bâtiments de Tunis (ISTEUB), l'Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine, UN-Habitat Tunisie, l'Institut National du Patrimoine, la SNIT et la municipalité de Tunis.