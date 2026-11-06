Ile Maurice: Comme un air de pré-campagne à Rodrigues

À quelques mois des prochaines élections régionales, les mouvements politiques s'activent à Rodrigues. Entre le retour de Nicolas Von Mally sur la scène politique, les projets de l'Assemblée régionale et les premiers drapeaux blancs aperçus dans quelques régions, la campagne semble progressivement prendre forme.

À Rodrigues, le paysage politique entre peu à peu en mouvement. Alors que les prochaines élections régionales sont attendues en mars 2027, les différentes formations affûtent déjà leur stratégie. Sur le terrain, certains signes ne passent pas inaperçus. Dans quelques régions, des drapeaux blancs commencent à flotter, laissant entrevoir les premières manifestations d'une mobilisation politique à venir. Le retour de Nicolas Von Mally et du Mouvement rodriguais (MR) vient également rebattre les cartes.

Lors d'une conférence de presse tenue le samedi 31 octobre, Nicolas Von Mally a annoncé sa décision de revenir sur le devant de la scène politique, affirmant répondre à l'appel de ses partisans et de la population rodriguaise. Le MR entend ainsi se positionner comme une alternative face aux deux blocs de l'Alliance libération. Son programme électoral serait déjà prêt et devrait être présenté lors de la célébration du 34e anniversaire du parti, le 28 novembre. L'équipe appelée à défendre ses couleurs aux prochaines élections sera également dévoilée à cette occasion.

Fondé le 19 novembre 1992, le Mouvement rodriguais avait longtemps constitué le principal adversaire de l'Organisation du peuple rodriguais (OPR), alors dirigée par Serge Clair. Son retour intervient dans un contexte où les enjeux de développement, de gouvernance et de proximité avec la population devraient occuper une place centrale dans les débats.

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Parallèlement, l'Assemblée régionale poursuit la mise en oeuvre de plusieurs projets. Les dernières décisions du Conseil exécutif, présidé par le Chef commissaire, Franceau Grandcourt, concernent notamment la révision des coûts et des modèles de logements destinés aux personnes âgées, ainsi que l'approbation d'un nouveau modèle de maison de trois pièces avec toiture en tôle zinc-aluminium.

Dans les secteurs de l'environnement, de l'agriculture, de la jeunesse et des infrastructures, plusieurs initiatives sont également annoncées. Le Salon de l'agriculture est prévu le 7 novembre, tandis que la 17e édition du Trail de Rodrigues se tiendra le lendemain. Sur le plan touristique, l'île a accueilli 7 859 visiteurs en septembre 2026, contre 7 724 durant la même période l'année précédente, soit une progression de 1,75 %.

Reste à savoir comment ces initiatives et annonces se traduiront dans les programmes des différentes formations politiques. À mesure que mars 2027 approche, Rodrigues pourrait entrer dans une campagne où les réalisations, les promesses et les alliances seront scrutées de près par l'électorat.