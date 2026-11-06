Ile Maurice: «Stars / Every Child is a Star» - Quand les enfants deviennent des étoiles du cirque

Les 14 et 15 novembre, de jeunes artistes mauriciens présenteront un spectacle mêlant acrobaties, danse et magie au Caudan Arts Centre. Suis-nous pour en savoir plus.

ET si chaque enfant pouvait devenir une étoile? C'est autour de cette idée que Gitish Gunga, créateur et producteur de spectacles, a imaginé Stars - Every Child is a Star. L'événement sera présenté les 14 et 15 novembre au Caudan Arts Centre. Cette nouvelle production de l'école Aerial Acrobatics Mauritius mettra en lumière les talents de quelque 250 enfants, qui monteront sur scène pour partager leur passion et leurs progrès.

Au programme : un univers circassien où se mêlent acrobaties aériennes, gymnastique, danse, théâtre, jonglerie, magie et équilibre. Les jeunes artistes feront découvrir au public leurs différentes disciplines, dans une histoire qui célèbre les rêves, la créativité et le courage de croire en soi.

L'aventure commence avec un groupe d'enfants qui s'amusent, s'entraînent et découvrent leurs capacités. Certains rêvent de voler dans les airs, tandis que d'autres explorent la magie ou les arts du cirque. Lorsqu'ils apprennent qu'un concours de talents est organisé, ils y voient l'occasion de montrer ce qu'ils savent faire.

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Mais leur enthousiasme est bientôt bouleversé par l'arrivée d'un personnage qui met fin à la compétition. Les enfants sont alors déçus. Pourtant, cette épreuve leur permet de comprendre qu'être une étoile ne signifie pas forcément gagner un concours ou obtenir une récompense. C'est avant tout oser croire en ses capacités et accepter ce qui nous rend unique.

Derrière cette production se trouve Gitish Gunga, professionnel des arts aériens et du cirque depuis plus de 15 ans. Après une carrière internationale en Asie, il est rentré au pays avec l'ambition de développer cette discipline et de donner davantage d'occasions aux jeunes artistes de se produire sur scène. En 2022, il a créé Aerial Acrobatics Mauritius, une école qui accueille les enfants dès l'âge de cinq ans.

Stars - Every Child is a Star sera présenté en anglais et durera environ une heure. Les billets sont en vente à Rs 600 au Caudan Arts Centre. Une occasion de découvrir les talents de la nouvelle génération et de se rappeler que chacun possède sa propre lumière.

La parole aux pratiquants de l'acrobatie aérienne

Ilana Comte, sept ans, pratique depuis deux ans et demi : «J'adore faire les figures, apprendre de nouvelles choses et être sur scène. Et Gitish est un super prof !»

Noam Comte, 11 ans, pratique depuis trois ans et demi : «J'adore cela. On apprend tout plein de figures amusantes avec notre prof, Gitish. J'aime aussi faire des spectacles : c'est amusant de monter sur scène, de montrer ces figures et d'être avec un public. J'aime beaucoup la gym aérienne, mais il y a une figure qui est un peu effrayante quand on est tout en haut du trapèze. Quand on descend, cela va mieux.»

Alexia Arekion (photo), 13 ans, pratique depuis cinq ans, niveau 5 : «Il y a cinq ans, on a commencé avec le cerceau et, cette année, on s'est concentré sur le hamac et le double cerceau. Au début, j'avais peur, mais avec le temps et la pratique, je me sens beaucoup plus à l'aise et j'ai beaucoup plus confiance en moi. L'acrobatie est pour moi une façon de m'exprimer. Elle m'a aussi permis de mieux connaître mes forces et mes faiblesses. J'aime aussi beaucoup les spectacles. Avec les effets spéciaux, les chorégraphies sont beaucoup plus magiques, et cela favorise également l'esprit d'équipe. Faire les chorégraphies en classe et les présenter sur scène, devant un public, c'est différent. Cela demande plus de confiance en soi. Je dirais à un jeune qui veut commencer l'acrobatie que c'est un sport qui au début peut être impressionnant, mais que, bien vite, cela devient très fun : on se fait des amis et, surtout, on apprend à connaître son corps. L'acrobatie aérienne permet de gagner en force et en flexibilité.»

Jonah Chan Soon Sen, six ans, pratique depuis un an et demi, niveau 2 : «J'avais peur au début, mais maintenant, ce n'est plus le cas, et c'est grâce aux encouragements de Gitish et de mes amis. Je les en remercie. L'acrobatie aérienne est une discipline qu'on pratique en hauteur. On fait des figures sur des cerceaux. J'ai déjà fait un spectacle, c'était super. Je vais participer à un autre spectacle bientôt et je suis impatiente. Depuis que je pratique cette discipline, ma souplesse et ma force se sont améliorées. J'encourage les autres enfants à pratiquer cette discipline.»

Yahvi Ramdhony (photo), six ans, pratique depuis trois ans, niveau 3 : «Je fais des figures sur le cerceau. Avant, j'avais peur, mais plus maintenant. L'acrobatie aérienne est super fun. J'aime faire les figures acrobatiques, mettre de jolis costumes et voir les spectateurs joyeux.»

Skaai Bissessur, 13 ans, pratique depuis quatre ans, niveau 5 : «J'ai commencé avec des figures acrobatiques au cerceau. Maintenant, je fais du trapèze. Au début, j'avais un peu peur, car je ne connaissais rien à l'acrobatie aérienne, mais avec le temps, j'ai eu plus confiance en moi. Ce que j'aime le plus dans cette discipline, c'est la sensation de voler et de faire de belles figures gracieuses. Les spectacles me permettent de faire montre de mon talent, de m'exprimer à travers les figures et de rendre les spectateurs joyeux. Aux jeunes qui souhaitent commencer l'acrobatie aérienne, je dirais d'être courageux, d'avoir foi en leurs capacités et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. L'acrobatie aérienne est une activité qui permet de développer sa force, sa confiance en soi et sa souplesse. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait au début : écoute l'instructeur, suis les consignes de sécurité et, surtout, amuse-toi !»

Vishikha Gokool, 13 ans, pratique depuis deux ans, niveau 4 : «Je fais du cerceau aérien. Avec de la pratique, je suis devenue plus forte et plus souple. J'aime pratiquer avec mes amis. Toutefois, les nouvelles figures m'effraient un peu, car, parfois, on doit compter sur sa force pour pouvoir soulever son corps et j'ai peur de chuter. Ce que j'aime avec les spectacles, c'est de voir les spectateurs s'amuser et d'être avec mes amis. Les costumes, le maquillage et les lumières sont très fun. Être sur scène, devant des spectateurs, peut être stressant, mais cela m'aide aussi à avoir plus confiance en moi. À ceux qui commencent cette discipline, je dirais de bien s'échauffer et de faire les mouvements indiqués par le coach, car cela les aidera.»

Léa Bayeran, 13 ans, pratique depuis deux ans, niveau 4 : «Je fais du cerceau aérien. Je n'ai pas peur. Toutefois, les nouvelles figures peuvent, au premier abord, paraître difficiles, mais avec de la pratique, j'arrive à vaincre ma peur. J'aime bien faire des figures, surtout quand cela va vite. Je sais que cela peut effrayer certaines personnes, mais personnellement, j'aime bien cette sensation de vitesse. J'aime la scène, car il y règne une belle ambiance. J'aime les costumes, les jeux de lumière et faire montre de mon talent. L'acrobatie aérienne m'a beaucoup aidée à avoir confiance en moi. Aux jeunes qui veulent se mettre à l'acrobatie aérienne, je dirais qu'au début, cette discipline peut paraître difficile, mais qu'au final, il n'y a pas de mal à essayer. Même si vous n'aimez pas par la suite, au moins, vous aurez essayé.»

Le savais-tu? : L'acrobatie aérienne remonte au XIXe siècle

L'acrobatie aérienne s'est développée dans l'univers du cirque au XIXe siècle. En 1859, le Français Jules Léotard présente à Paris un numéro spectaculaire de trapèze volant, qui contribue à populariser cette discipline. À l'époque, les artistes émerveillent le public en réalisant des figures au-dessus de la piste, parfois sans filet. Depuis, les techniques et les agrès se sont diversifiés : trapèze, cerceau aérien ou hamac permettent aux acrobates de créer des mouvements toujours plus impressionnants. Aujourd'hui, cette pratique associe force, souplesse, équilibre et créativité, tout en exigeant un entraînement rigoureux et le respect des consignes de sécurité.