Ile Maurice: L'art du café et le savoir-faire local à l'honneur

La précision d'un espresso, la finesse d'un cappuccino et l'audace d'un cocktail signature ont été au coeur de la TEWF National Barista Competition 2026, les 29 et 30 octobre. Organisée par le Tourism Employees Welfare Fund (TEWF), cette compétition nationale réservée aux professionnels du secteur hôtelier a réuni 27 baristas représentant plusieurs établissements de l'île. Soutenue par SIP & Co, entreprise du groupe Oxenham, à travers sa marque Aromara Arabica, cette initiative a mis en lumière un métier où technicité, créativité et passion se conjuguent pour sublimer l'expérience des visiteurs.

La première étape, organisée à l'École hôtelière sir Gaëtan Duval, a été consacrée à une formation animée par Ivo Filigi, master barista italien de la maison de torréfaction Goriziana Caffè. Accompagné de Mitja Rogelia, propriétaire de cette maison de torréfaction et fournisseur de café de SIP & Co, il a partagé son expertise avec les participants.

Après cette session de perfectionnement, les candidats ont participé à une présélection au cours de laquelle chacun devait préparer deux cappuccinos et deux espressos. L'objectif était notamment d'évaluer leur maîtrise des techniques fondamentales de préparation du café. «Un grand café se construit dans le détail. Cette précision s'acquiert avec la pratique, et c'est ce que j'ai voulu transmettre aux baristas des hôtels mauriciens», a expliqué Ivo Filigi, heureux de partager son expérience avec les professionnels locaux.

Le vendredi 30 octobre, la finale s'est tenue à La Piazza, au Vivea Business Park, à Moka. Les finalistes ont dû relever une épreuve exigeante : présenter quatre cappuccinos, quatre espressos et un cocktail froid signature. Ce dernier, imaginé autour du Bougainville Vieux Domaine et du café Aromara Arabica, leur a permis de laisser libre cours à leur créativité et de proposer une interprétation personnelle de l'art du café.

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Les préparations ont été évaluées par un jury composé de Ram Perratamby, ancien de l'École hôtelière, et d'Anil Lockee, de Think Recruitment. Anais Sagot, de O Marché Gourmet, et Mervin Appadoo, mixologue chez Oxenham, ont également apporté leur expertise pour l'épreuve du cocktail.

Pour Soobeeraj Goorapah, directeur du TEWF, le niveau des participants progresse au fil des éditions. Il a salué leur professionnalisme, leur maîtrise technique et leur passion, soulignant également la créativité dont plusieurs concurrents ont fait preuve. De son côté, Frederick Oxenham, de SIP & Co, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise envers la valorisation de la culture du café et des métiers de l'hôtellerie.

La remise des prix aura lieu le 12 novembre au Thirsty Bistro, à Telfair, Moka. Cette cérémonie réunira également les participants aux On-the-Job Competitions et les lauréats des Culinary Excellence Awards 2026. Dix-sept chefs, comptant chacun au moins 25 ans de carrière, y seront notamment mis à l'honneur, en présence de Richard Duval, ministre du Tourisme, invité d'honneur.