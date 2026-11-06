Madagascar: Devoir de mémoire

6 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Trente et un ans après le terrible incendie du 6 novembre 1995 qui a ravagé le Rova d'Antananarivo, ce triste événement, associé à une véritable tragédie, demeure une blessure profonde dans la mémoire collective malgache. Ce soir-là, les flammes dévoraient toute la structure en bois de ce prestigieux ensemble royal, emportant avec elles des pans entiers de l'histoire, de la culture et de l'identité nationale.

Devoir de mémoire

Bien au-delà de la destruction des édifices historiques comme Manjakamiadana, Tranovola, Besakana, Mahitsielafanjaka et Manampisoa, c'est un patrimoine séculaire, témoin de la souveraineté malgache et de la grandeur des royaumes d'antan, qui fut frappé. Le mystère qui entoure cette tragédie reste entier. Bien que la piste de l'incendie criminel ait été évoquée, personne n'a eu à en répondre devant la justice.

Trois décennies (et un an) plus tard, malgré les efforts de restauration et la réouverture du site au public en 2023, une interrogation demeure : avons-nous véritablement tiré toutes les leçons de cette tragédie ?

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Commémorer le 6 novembre ne saurait se réduire à un hommage circonstanciel. C'est réaffirmer une responsabilité collective : préserver, transmettre et valoriser notre héritage historique. Le Rova ne doit pas être seulement un vestige que l'on contemple, mais une mémoire vivante que chaque génération s'approprie. Ne dit-on pas qu'un peuple qui « néglige » son patrimoine fragilise les fondements mêmes de son identité ?

L'incendie de 1995 doit ainsi rester une leçon : la mémoire nationale ne se reconstruit pas uniquement avec des pierres, mais avec la conscience, la connaissance et l'engagement de tout un peuple.

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