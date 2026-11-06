Madagascar: Mananjary - Des pressions financières présumées dénoncées par les exploitants aurifères

L'exploitation de l'or dans le district de Mananjary serait confrontée à des pratiques qui suscitent de vives préoccupations chez certains opérateurs économiques. Les déclarations d'un élu local font notamment état d'exigences financières particulièrement élevées, pouvant atteindre plusieurs centaines de millions d'ariary.

Le démarrage et la poursuite des activités aurifères à Mananjary ne se feraient pas sans difficultés pour certains exploitants. Au coeur des préoccupations figurent des pressions financières présumées, dont les montants avancés interpellent. Selon les déclarations d'un élu local, certains arrangements financiers porteraient sur des « pas de porte » de 300 millions et de 200 millions d'ariary. Dans l'un des cas évoqués, un versement mensuel de 15 millions d'ariary aurait également été exigé. Au-delà de ces sommes considérables, les déclarations font état de différents moyens de pression qui pourraient être utilisés à l'encontre des opérateurs ne répondant pas aux exigences formulées.

Il s'agirait notamment d'interventions auprès des responsables administratifs ou encore de la mobilisation de la population contre certaines exploitations. Des pratiques qui, si elles étaient avérées, risqueraient de compromettre sérieusement la liberté d'entreprendre et la sécurité des investissements dans le secteur aurifère. Les conséquences seraient déjà perceptibles pour certains opérateurs. Un exploitant ayant échangé avec notre rédaction affirme notamment que ses activités sont actuellement à l'arrêt.

Les raisons précises de cette suspension restent cependant à établir. Ces révélations soulèvent ainsi des interrogations sur les conditions d'accès aux activités minières et sur les rapports entre les exploitants et les différents acteurs locaux. Comment les opérateurs peuvent-ils investir sereinement lorsque des exigences financières supplémentaires et des risques de blocage sont évoqués en dehors du cadre réglementaire ?

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La situation interpelle directement les autorités compétentes, notamment le ministère chargé des Mines, les responsables administratifs concernés ainsi que les organismes de lutte contre la corruption. Des vérifications s'imposent afin de déterminer la réalité des faits dénoncés, de clarifier le fondement des sommes avancées et, le cas échéant, d'identifier les responsabilités. L'enjeu dépasse les différends entre acteurs locaux. Il concerne la transparence dans l'exploitation des ressources aurifères, la protection des investissements et le respect des règles qui doivent encadrer toute activité minière. Les opérateurs économiques attendent ainsi des éclaircissements pour pouvoir exercer leurs activités sans subir de pressions indues.