Le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, poursuit ses tournées en province.

Ce jour, c'est au tour de la région Vatovavy d'accueillir l'homme fort du pouvoir, avec une étape clé dans la ville de Mananjary. Pour orchestrer cette visite officielle, les préparatifs ont débuté dès hier après-midi avec l'arrivée sur place du conseiller supérieur de la Refondation, le colonel Gervais Andriamiharitsoa. Une coordination minutieuse a été mise en place afin de garantir le succès de l'événement. À ce titre, une réunion de concertation s'est tenue entre les autorités locales, les différents responsables et les organisateurs de la visite. L'objectif affiché est clair : coordonner chaque détail pour éviter le moindre impair lors de ce déplacement très attendu.

Au programme de cette journée du vendredi, le calendrier s'annonce chargé : inauguration de nouvelles infrastructures, visites de divers sites et, surtout, une descente sur le terrain pour aller à la rencontre directe de la population de Vatovavy. Fidèle à ses habitudes lors de ses récentes sorties en région, le président de la Refondation ne manquera sans doute pas de marquer les esprits. La population locale pourrait ainsi bénéficier de largesses financières sous forme de dons de plusieurs millions d'ariary, illustrant la volonté manifeste du chef de file de la Refondation de prouver sa générosité envers les citoyens malgaches. Reste à savoir si ces initiatives locales porteront leurs fruits sur le plan politique à l'approche des prochaines échéances.