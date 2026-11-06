Madagascar: CUA - Les urgences de la Ville des Mille

À l'approche de la saison des pluies et des festivités de fin d'année, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) multiplie les interventions. Assainissement, collecte des déchets, circulation, urbanisme et sécurité ont été au centre d'une conférence organisée hier à l'Hôtel de Ville.

Opération de nettoyage

Le lac Behoririka et le réseau de drainage reliant les canaux au canal Andriantany font l'objet de travaux contre les inondations. Selon les responsables, une opération de nettoyage de cette ampleur n'avait pas été réalisée depuis les années 1980. Le projet PIAA II (Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo, phase II), prévu sur six ans, concerne également Mahamasina et Antanimena. Sa livraison est attendue en 2027. La collecte des déchets reste une préoccupation. Le Directeur général par intérim de la SMA, Tantely Ranoelijaona, a indiqué que les volumes passent de 400 à 500 tonnes par jour en saison sèche à plus de 800 tonnes en décembre. Trente camions assurent la collecte sur plus de 200 points. Les ménages doivent déposer leurs ordures entre 16 h et 20 h.

Régularisation

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Du 2 novembre au 18 janvier, le tronçon reliant le magasin Honey à Air Madagascar, sur l'avenue de l'Indépendance, sera fermé à la circulation. À Mahamasina et à Fort Voyron, des restrictions seront appliquées de 20h à 4h. Le commissaire Panoël Tsiky Rakotondrainivonona, chef de corps de la Police municipale, rappelle que les agents peuvent verbaliser les infractions, dont la circulation en sens interdit et le stationnement des motos sur les trottoirs. Depuis le 4 septembre 2026, 122 amendes ont été dressées par les 54 inspecteurs de la direction des Affaires économiques. Le rejet illégal des eaux usées est passible de 50 000 ariary d'amende. Une campagne de régularisation des permis de construire des bâtiments de plus de 150 m² est prévue en novembre. Plus de 100 contrôles sont effectués chaque semaine, selon le directeur de l'Urbanisme, Hery Lala Andriamanalinarosoa.

Surveillance

Les risques d'éboulement à Amparamarinana font également l'objet d'une surveillance. Des démolitions sont envisagées dans les zones à haut risque. Le programme « Vivres contre travail », mené avec le BNGRC et la Croix-Rouge, mobilise 2 825 personnes par jour. Sur 51 km de canaux tertiaires, 15,55 km ont déjà été curés. Enfin, la deuxième vague de régularisation de l'IFPB 2023 et 2024 se tiendra du 2 novembre au 18 décembre. Les campagnes gratuites de dépistage du cancer du col de l'utérus et d'échographies obstétricales, ainsi que la modernisation du BMH Isotry et les tarifs des concessions funéraires, ont également été abordés.