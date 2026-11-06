Congo-Brazzaville: Éducation préscolaire - Le Guide d'application des normes et standards adopté

Le document adopté le 6 novembre, à Brazzaville, marque une nouvelle étape dans l'amélioration de l'éducation de la petite enfance en République du Congo.

« Le Guide d'application des normes et standards est un référentiel technique national de l'éducation préscolaire des enfants âgés de 3 à 5 ans, destiné à harmoniser les pratiques, à renforcer la gouvernance des établissements, à en améliorer durablement la qualité », peut-on lire au préambule du document signé par le ministre en charge de l'enseignement préscolaire.

Structuré autour de six domaines et de seize normes minima, le document propose des orientations pédagogiques propres au préscolaire, permettant aux acteurs concernés d'apprécier le niveau de conformité des structures préscolaires, d'identifier les insuffisances et de mettre en oeuvre des actions progressives adaptées. Il est un outil d'accompagnement, d'encadrement, d'amélioration continue de la qualité de l'éducation préscolaire.

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L'adoption de ce Guide est un fait, son application en est un autre. Pour la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Régine Tchicaya Oboa, les acteurs impliqués doivent travailler main dans la main pour une application réussie des normes et standards.

« Sa mise en oeuvre devra contribuer à améliorer les conditions d'accueil des enfants âgés de 3 à 5 ans, la qualité des infrastructures et des équipements, les pratiques pédagogiques, les compétences du personnel, la gestion et la gouvernance des établissements préscolaires », a-t-elle souligné, lors de la clôture de l'atelier de validation du document.

Il convient de préciser que le Guide d'application des normes et standards de l'éducation préscolaire est validé dans le cadre du programme de transformation du système éducatif pour des meilleurs résultats, dit « Trésor », dont Arsène Boukita est coordonnateur. Ce programme vise, entre autres, à améliorer l'accès équitable à une éducation de base de qualité, avec une focalisation sur les zones majoritairement rurales, accueillant la population vulnérable : réfugiés, autochtones, etc.