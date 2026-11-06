Congo-Brazzaville: Musique - Makhalba Malecheck dévoile son nouvel album « Tant attendu »

Entre introspection, réalités urbaines et ambition continentale, l'artiste Makhalba Malecheck livre le manifeste intime et culturel d'un rappeur ancré dans son nouvel album « Tant attendu », disponible sur toutes les plateformes à partir de ce 6 novembre.

A travers son album-miroir, Makhalba Malecheck dévoile un projet de seize titres et des collaborations de haute facture qui transcende les frontières du rap. L'artiste explique qu'il vient de dévoiler un volcan artistique calibré pour broyer et consumer toute concurrence sur son passage, sans aucun état d'âme.

Avec des textes véhiculant des messages divers, Makhalba se livre sans fard sur les sacrifices consentis pour la musique, les obstacles surmontés et cette boussole intérieure, la détermination, qui l'a toujours poussé à avancer malgré les tempêtes. L'album s'ouvre par le titre « Intro bienvenue », marquant les premiers pas de cette immersion.

Un parcours de résilience et de sacrifices

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Loin des postures stéréotypées du rap game, l'artiste assume ses multiples facettes au fil des morceaux. Il se positionne comme un compétiteur acharné avec « Makambo na mesa » et « La cité »; comme l'homme qui se livre à travers « La melo », mais aussi celui qui doute, qui rêve, et qui refuse catégoriquement d'abdiquer.

Ce projet porte également le poids et la beauté des réalités de la rue. La jeunesse, les défis du quotidien, ainsi que la richesse de l'identité et la splendeur de l'Afrique irriguent l'ensemble de l'oeuvre, magnifiée par le titre « Belle Afrique » (Featuring Mariusca La Slameuse & Oupta).

L'album sait se faire percutant et conscient avec « Street réalité » (Feat. Le Vayce), « Dangereux silencieux », « Vanité » (Feat. Ben Braco) et « Rêve obscur ». Il se fait ensuite grave et poétique lorsqu'il aborde des thématiques sociales poignantes avec « Sans abri », témoignant d'une sensibilité rare. Poursuivant sa quête avec « Mission » (Feat. Kelly Zul), « Courage » (Feat. RJ Kanierra), « Bonne chance » et « Aux aguets », l'artiste affirme son enracinement congolais tout en visant une ambition qui dépasse les frontières.

Pour couronner cette fresque musicale, Makhalba propose un final percutant avec le titre « Bonus : humour té Kongo » (Feat. Kosar, Flatt Boy, Rine K, Jessy B & Nigo Bugatty), avant de clore le rideau en beauté avec « Outro tous morts ».

Distribué par Believe et produit sous le label Masséké Production, cet opus s'annonce d'ores et déjà comme un jalon incontournable.

De son identité réelle Serge-Junior Elion-Nkou, Makhalba Malecheck est un rappeur et artiste congolais. Né à l'aube d'une carrière qu'il a débutée en 2009 à Casablanca, au Maroc, avant de s'imposer durablement sur la scène musicale nationale à partir de 2010, il est pionnier du style « Rap mboka mboka », fusionnant habilement les sonorités traditionnelles congolaises aux codes du hip-hop contemporain. Il s'est distingué à travers des projets marquants tels que son premier album « Bible fétiche» en 2014 et de nombreux succès salués par la critique et récompensés sur la scène artistique. Figure incontournable des musiques urbaines au Congo, il continue de porter haut les couleurs du rap à travers des oeuvres percutantes et ancrées dans les réalités de son identité culturelle.