Congo-Brazzaville: Coopération - Hugues Ngouélondélé échange avec des parlementaires français sur la jeunesse et le sport

Après plus de treize ans d'absence, le groupe d'amitié France-Congo de l'Assemblée nationale française effectue un séjour de travail en République du Congo. La délégation conduite par sa présidente, Nadège Abomangoli, a échangé, le 5 novembre à Brazzaville, avec le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Hugues Ngouélondélé, sur les questions de sport et de jeunesse.

L'avenir et l'encadrement de la jeunesse qui représente plus de 70 % de la population congolaise ainsi que le renforcement des synergies sportives entre la France et le Congo ont été au centre des échanges entre les deux délégations.

La problématique des sportifs binationaux a constitué l'un des volets majeurs des discussions. Alors que le Congo prépare sa confrontation du 12 novembre contre les Comores, avec plus de vingt joueurs binationaux attendus, le ministre Hugues Ngouélondélé a insisté sur la nécessité de poursuivre la sensibilisation auprès de la diaspora.

« Défendre les couleurs du Congo doit relever d'une démarche sincère », a souligné Nadège Abomangoli, exprimant sa volonté d'aider à faciliter le dialogue avec les jeunes talents évoluant en France.

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Les deux parties ont également salué les réussites en matière de formation, à l'image de l'académie de football d'Oyo, dans la Cuvette, développée avec l'appui technique des Français. Un modèle à consolider pour structurer les futures générations d'athlètes.

Insertion sociale et responsabilité parentale

Face aux défis complexes de la délinquance et des crises sociales, Hugues Ngouélondélé a présenté les initiatives concrètes déployées par l'État congolais. Le centre d'insertion et de réinsertion d'Aubéville accueille déjà plus de deux cents jeunes pour des programmes de rééducation et de préparation professionnelle, préfigurant l'ouverture de nouvelles structures sur l'ensemble du territoire national.

Le ministre a toutefois rappelé que la réponse publique ne peut agir seule. Selon lui, la conscientisation et la responsabilisation des familles demeurent le premier rempart pour l'encadrement des jeunes.

Cette rencontre pose les jalons d'un partenariat renouvelé, axé sur le sport-santé, le développement des infrastructures municipales et l'accompagnement d'une jeunesse connectée et actrice de son avenir.