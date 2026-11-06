Madagascar: MCC - Le torchon brûle entre le ministre et le DG de l'ORTM

Un incident s'est produit mercredi soir à Anosy, en présence de hauts responsables de l'OMC.

Scandale au ministère de la Communication et de la Culture

La guerre est désormais confirmée entre le ministre Gascar Fenosoa et le Directeur général de l'Office de la Radio et de la Télévision publiques de Madagascar (ORTM), Lemana Elysée. Tous deux sont des journalistes occupant des postes à hautes responsabilités au sein du régime de la Refondation. En effet, un incident s'est produit mercredi soir dans l'enceinte de l'ORTM à Anosy. Des photos et une vidéo montrant le DG de l'ORTM en train de déplacer des crash-barrières ont tout de suite été relayées par les internautes. Les faits se sont déroulés sous les yeux des éléments de l'OMC (Organe mixte de conception) et des hommes en treillis, qui semblaient dépassés par les événements.

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Dans une publication, le Directeur général de la Communication, Mahefa Rakotomalala, a expliqué que le différend avait été causé par les conditions d'accès à la salle Havoria, située dans l'enceinte de l'ORTM. En effet, selon ses dires, les deux sites occupent la même enceinte, alors que le bâtiment abritant la Radio Nationale Malagasy et la Télévision Malagasy est classé zone rouge. De son côté, la salle Havoria accueille de nombreux événements ouverts au grand public et reçoit beaucoup de visiteurs.

Préoccupé par la sécurisation du lieu, le DG de l'ORTM aurait pris la décision de fermer le portail reliant les deux bâtiments, tout en renforçant les fouilles à l'entrée. Une décision qui ne convient pas au ministère de la Communication car, non seulement, elle perturbe le fonctionnement de la salle, mais elle aurait aussi entraîné l'annulation de plusieurs réservations. Le ministère a ensuite installé des crash-barrières afin de séparer les deux espaces et de permettre ainsi la réouverture de la salle Havoria. Malgré la présence d'éléments de l'OMC, le Directeur général de l'ORTM s'est opposé à l'opération. Selon les informations, il aurait également fait appel à des éléments de la Garde présidentielle.

Abus de pouvoir

En effet, d'après plusieurs témoins, l'altercation entre le ministre Gascar Fenosoa et le Directeur général Lemana Elysée a pris une dimension particulière en raison de la présence de blindés et d'éléments de la Sécurité présidentielle à Anosy. D'après les informations, face à la mobilisation de l'OMC, le DG de l'ORTM aurait également bénéficié du soutien de militaires de la Présidence. Ici, le conditionnel est de rigueur. Cet incident confirme en tout cas que le torchon brûle entre Gascar et Lemana Elysée. D'ailleurs, hier matin, ce dernier a publié un message sur Facebook pour accuser son ministre d'abus de pouvoir, de détournement et de corruption, qu'on lui imposerait de commettre.

Par ailleurs, il affirme disposer de preuves confirmant ces accusations. D'après les informations qui ont circulé hier, les deux protagonistes auraient été convoqués au palais de la Primature, à Mahazoarivo. À l'instant où nous mettons cet article sous presse, nous ne disposons d'aucune information sur les tenants et aboutissants de cette convocation. Affaire à suivre.