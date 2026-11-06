Madagascar: La représentante spéciale du maire de Toamasina, à Madagascar, visite le « plus grand port du monde »

Dans l'après-midi du 3 novembre, l'événement principal du « Dialogue mondial des maires 2026 · Ningbo » s'est tenu à Ningbo, dans la province chinoise du Zhejiang. Des maires et représentants municipaux de 20 villes issues de 15 pays, dont la France, l'Italie et la Nouvelle-Zélande, se sont réunis aux côtés de représentants d'organisations internationales, notamment le Pacte mondial des Nations unies. Placée sous le thème « Ouverture et connectivité pour des opportunités partagées », cette rencontre a permis aux participants de mettre en valeur les atouts spécifiques de leurs villes, d'échanger sur l'ouverture et la coopération, et d'explorer de nouvelles perspectives de développement.

À cette occasion, Lao Harivelo Alexa, représentante spéciale du maire de Toamasina, à Madagascar, et présidente de la Commission des relations internationales de la ville, s'est rendue à Ningbo. Elle a visité le port de Ningbo-Zhoushan ainsi que le musée Tianyige, découvrant ainsi de près le dynamisme du développement moderne de la ville et la richesse de son patrimoine culturel millénaire.

Toamasina est la principale ville portuaire de Madagascar, et son port constitue la principale porte d'entrée et de sortie du commerce extérieur du pays. Sur les quais du port de Ningbo-Zhoushan, face à l'immense étendue de conteneurs et aux opérations automatisées parfaitement organisées, Lao Harivelo Alexa s'est dite profondément impressionnée. « Ma première impression du port de Ningbo-Zhoushan est celle de son envergure exceptionnelle et de son dynamisme remarquable. Il constitue véritablement un modèle d'innovation portuaire à l'échelle mondiale », a-t-elle déclaré.

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Elle a souligné que le port de Toamasina accordait une grande importance au dialogue et aux échanges avec Ningbo et souhaitait s'inspirer de l'expérience réussie du port de Ningbo-Zhoushan en matière de développement et de gestion portuaire. Cette visite sur le terrain à Ningbo devrait ainsi apporter de précieux enseignements pour le développement du port de Toamasina. Elle a également exprimé le souhait de voir les deux villes portuaires intensifier leurs échanges, explorer davantage de possibilités de coopération concrète, tirer parti de leurs expériences respectives et poursuivre un développement mutuellement bénéfique.

Après sa visite du port, Lao Harivelo Alexa s'est rendue au musée Tianyige, où elle a assisté à une représentation culturelle spécialement organisée et découvert un patrimoine culturel oriental marqué par la tradition de la préservation des livres, témoins du passé et du présent. Les bâtiments historiques de cette ancienne bibliothèque et la richesse de sa tradition bibliophile lui ont permis de mieux apprécier la profondeur de l'héritage historique de Ningbo.

Selon elle, les ports relient les peuples par-delà les montagnes et les océans, tandis que la culture rapproche les coeurs. La coopération économique et commerciale entre les ports et les échanges culturels se renforcent mutuellement, et le dialogue entre les différentes civilisations constitue un fondement solide pour la coopération entre les villes.

Du 2 au 5 novembre, le « Dialogue mondial des maires 2026 · Ningbo » se déroule dans cette ville côtière de l'est de la Chine. L'événement rassemble des maires et représentants municipaux de 20 villes issues de 15 pays répartis sur cinq continents, ainsi que des représentants d'organisations internationales et d'entreprises.

À cette occasion, les participants ont adopté le « Consensus de Ningbo sur le développement collaboratif », qui appelle les villes à promouvoir l'ouverture et la connectivité, à valoriser la complémentarité de leurs atouts et le partage des ressources, à approfondir la coopération industrielle, à renforcer les liens entre les populations et à favoriser la compréhension mutuelle ainsi que le rapprochement entre les peuples.

Le site principal de l'événement a également accueilli une exposition intitulée « Ningbo et le monde : la culture chinoise à l'international à travers les entreprises de Ningbo implantées à l'étranger ». Celle-ci établissait un lien entre la Route maritime de la soie, vieille de plus de mille ans, et la dynamique contemporaine d'ouverture de la ville.

L'exposition mettait en lumière les initiatives concrètes de Ningbo visant à promouvoir les échanges économiques et commerciaux dans les deux sens ainsi qu'à renforcer les liens entre les peuples, en s'appuyant sur la culture comme trait d'union, les entreprises comme acteurs principaux et le port comme socle de cette coopération.