Madagascar: Réforme scolaire - Vers un terrain d'entente entre l'enseignement privé et le ministère de l'Éducation

La mise en oeuvre des nouveaux programmes éducatifs continue de susciter des débats à Madagascar. Afin de trouver un terrain d'entente, le ministère de l'Éducation nationale et les représentants de l'enseignement privé ont entamé une série de concertations.

Le coup d'envoi de ce conclave a été donné hier au lycée Jean-Joseph Rabearivelo, réunissant les deux parties autour des principales préoccupations liées à la réforme. Les discussions ont notamment porté sur l'organisation des examens du CEPE et du BEPC. Pour le CEPE, les deux parties ont confirmé le maintien d'une épreuve unique intégrant à la fois les contenus de l'ancien programme scolaire et ceux du nouveau programme éducatif. Concernant le BEPC, deux versions des sujets seront proposées : l'une basée sur l'ancien programme scolaire (PS) et l'autre sur le nouveau programme éducatif (PE). Les options A et B resteront également en vigueur pour les candidats relevant du programme scolaire.

Ententes

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Les échanges se poursuivront dans les prochains mois avec pour objectif l'élaboration d'un programme consensuel applicable à tous les établissements. Celui-ci sera partagé entre les différentes parties afin d'assurer une compréhension commune. Une séance d'explication est prévue en janvier, tandis que le prochain conclave se tiendra le 25 janvier. Selon les responsables du ministère et de l'enseignement privé, les prochaines rencontres permettront d'identifier les difficultés d'application de la réforme ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires, notamment en matière de ressources humaines. Les acteurs concernés affirment vouloir privilégier le dialogue afin d'assurer une transition harmonieuse vers le nouveau système éducatif.