Madagascar: Météo - Un système dépressionnaire sous haute vigilance au Nord-Est de Madagascar

Les techniciens du service de la météorologie suivent de près l'évolution d'un important amas nuageux localisé au Nord-Est de Madagascar. Bien que le système demeure encore éloigné des côtes malgaches à l'heure actuelle, les prévisionnistes n'excluent pas une intensification progressive au cours des prochains jours.

Selon les informations communiquées par le service de la météorologie, cette zone perturbée évolue dans un environnement particulièrement favorable à son développement. Les températures de surface de la mer avoisinent les 28°C, offrant ainsi l'énergie nécessaire à la formation d'un système tropical plus organisé. À cela s'ajoutent un taux d'humidité satisfaisant dans les basses couches de l'atmosphère ainsi qu'un faible cisaillement des vents en altitude, des paramètres généralement propices à la genèse et au renforcement des cyclones tropicaux. L'activité orageuse persistante observée autour du système contribue également à renforcer les conditions favorables à son évolution.

Les experts estiment ainsi qu'une transformation en tempête tropicale, voire en cyclone tropical, pourrait intervenir entre le jeudi 5 et le samedi 7 novembre. Toutefois, l'évolution exacte du phénomène reste encore à confirmer et dépendra de plusieurs facteurs atmosphériques dans les prochaines heures.

Évolution

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Le système fait l'objet d'une surveillance rapprochée et des bulletins réguliers seront diffusés afin de tenir la population informée de toute évolution significative. Si le phénomène atteint le stade requis pour être baptisé, il recevra le nom de Bertrand, conformément à la liste officielle des appellations prévues pour la saison cyclonique en cours dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. Cette situation intervient alors que la saison cyclonique 2026-2027 débute progressivement dans le Sud-Ouest de l'océan Indien. Comme chaque année, Madagascar figure parmi les pays les plus exposés aux risques liés aux tempêtes tropicales et aux cyclones, notamment entre les mois de novembre et d'avril, période durant laquelle l'activité cyclonique Est généralement la plus intense. Pour l'heure, aucune menace directe n'est signalée pour les côtes malgaches, mais les prochains jours seront déterminants pour connaître la trajectoire et l'intensité réelles de ce possible futur cyclone Bertrand.