Madagascar: Judo - Zo et Aina à l'Open de Yaoundé

La délégation malgache sera représentée par deux combattantes à l'occasion des rendez-vous internationaux de judo organisés à Yaoundé, au Cameroun. Aina Rakotonandrasana et Zo Andriambololona auront à coeur de défendre les couleurs nationales sur les tatamis camerounais, du 6 au 8 novembre.

Madagascar sera au rendez-vous du judo africain. Deux athlètes issues de la Diaspora Malagasy Judo (DMJ) s'apprêtent à prendre part aux compétitions internationales programmées dans la capitale camerounaise. Il s'agit de Rakotonandrasana Aina, engagée dans deux échéances, et d'Andriambololona Zo, qui disputera l'Open dans sa catégorie. Âgée de 19 ans, Aina Rakotonandrasana aura un programme particulièrement chargé.

Alignée chez les moins de 57 kg, elle participera d'abord à la Yaoundé Junior African Cup, prévue le 6 novembre, avant de retrouver les tatamis lors de l'African Open, le 8 novembre. Elle sera ainsi confrontée à deux niveaux de compétition, une occasion supplémentaire d'acquérir de l'expérience et de poursuivre sa progression sur la scène internationale.

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De son côté, Andriambololona Zo défendra les couleurs malgaches chez les seniors, dans la catégorie des moins de 78 kg. Une catégorie particulièrement relevée, qui réunira plusieurs combattantes venues de différents pays. La judokate malgache aura notamment l'occasion de se mesurer à des adversaires de niveau international et de confirmer les ambitions de la diaspora sportive malgache. L'Open de Yaoundé 2026 s'annonce comme un rendez-vous important du calendrier continental.

Selon les données publiées par la Fédération internationale de judo (IJF), l'épreuve senior du 8 novembre réunira 171 judokas issus de 25 nations et de cinq continents, dont 55 femmes et 116 hommes. La présence de plusieurs délégations africaines, mais également de représentants d'autres continents, devrait offrir un plateau international particulièrement compétitif.

À travers la participation de ces deux combattantes, la diaspora malagasy de judo confirme son engagement dans la promotion et le rayonnement du judo malgache à l'international.

Au-delà des résultats sportifs, cette présence à Yaoundé témoigne de l'importance de la contribution des athlètes de la diaspora à la représentation nationale et au renforcement de sa visibilité sur la scène africaine et internationale.