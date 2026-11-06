Madagascar: Trophées de l'innovation 2026 - Deux chercheuses malgaches en finale à Paris

Madagascar sera représenté sur la scène internationale de l'innovation par deux chercheuses aux parcours prometteurs. Toziny Viva Elianah et Larissa Valisoaniaretana figurent en effet parmi les six finalistes des Trophées de l'innovation 2026 de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), un concours qui met à l'honneur des projets de recherche à fort impact social, environnemental et économique.

Le rendez-vous est fixé au 17 novembre à Paris, dans le cadre du Women's Forum. Face à un jury international, les finalistes disposent chacune de trois minutes pour présenter leur initiative et convaincre de leur capacité à transformer durablement les territoires. À l'issue des présentations, deux distinctions seront attribuées : le prix « Agir maintenant » et le prix « Transformer demain ».

Cette finale constitue une vitrine exceptionnelle pour la recherche malgache. Elle offre à Madagascar l'opportunité de démontrer que ses ressources naturelles, son savoir-faire et sa capacité d'innovation peuvent apporter des réponses concrètes à des enjeux mondiaux, notamment ceux liés à l'autonomisation des femmes, à la préservation de l'environnement et au développement économique local.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux projets retenus illustrent cette ambition. Avec MIHARY VONDRO, Toziny Viva Elianah propose une approche qui associe la restauration écologique des roselières de Vondro, dans le district de Toliara II, la préservation de la biodiversité et la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. De son côté, Larissa Valisoaniaretana développe SEBIO, une solution de protections hygiéniques écoconçues à partir de fibres végétales locales telles que le bananier, le jonc et la cellulose de manioc. Son projet vise à améliorer l'accès à une hygiène menstruelle sûre tout en favorisant l'émergence d'une filière productive durable.

Leur présence parmi les finalistes témoigne du dynamisme croissant de la recherche appliquée à Madagascar. Elle met également en lumière une nouvelle génération de femmes scientifiques qui s'appuient sur les réalités locales pour concevoir des solutions innovantes à fort impact sociétal.

Dans la préparation de cette étape décisive, les deux chercheuses ont bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires engagés en faveur de l'innovation et de l'entrepreneuriat féminin. Parmi eux, Orange Madagascar apporte un soutien technique et logistique destiné à leur permettre de défendre leurs projets dans les meilleures conditions et à favoriser leur développement au-delà du concours.

Quelle que soit l'issue de la finale parisienne, la sélection de Toziny Viva Elianah et de Larissa Valisoaniaretana parmi les meilleurs projets en lice constitue déjà une reconnaissance importante pour la recherche malgache. Leur parcours rappelle que l'innovation peut naître des ressources locales et devenir un levier de transformation sociale, tout en portant l'expertise et le talent malgaches sur la scène internationale.