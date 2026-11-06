Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Fenohasina et Berajo de retour, Lapoussin rayé de la liste

À quelques jours d'une double confrontation capitale face à la Guinée-Bissau, Corentin Martins a levé le voile sur les 24 joueurs retenus pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027. Face au leader du groupe L, les Barea joueront une grande partie de leurs chances de qualification lors de ces deux rendez-vous prévus les 12 et 17 novembre.

Après deux journées, Madagascar ne compte qu'un point au classement, résultat du match nul décroché contre la Tanzanie après une défaite inaugurale face au Nigeria. En face, les Bissau-Guinéens réalisent un parcours sans faute. Ils ont d'abord dominé la Tanzanie (2-0) avant de créer la sensation en infligeant un sévère 3-0 au Nigeria. Avec six points au compteur, ils occupent seuls la première place du groupe. Une situation qui oblige les Barea à réaliser une bonne opération pour rester dans la lutte pour l'unique billet qualificatif encore disponible, la Tanzanie étant déjà assurée de participer à la phase finale en tant que coorganisatrice. Pour cette échéance, le sélectionneur malgache a choisi de conserver l'essentiel du groupe présent en septembre. Les cadres Rayan Raveloson, Marco Ilaimaharitra, Thomas Fontaine, Clément Couturier, Hakim Abdallah ou encore Nicolas Fontaine sont tous reconduits afin d'apporter de la stabilité à l'équipe.

Quelques changements sont toutefois à noter par rapport à la précédente liste. Le défenseur Andy Pelmard n'y figure plus, tout comme Bono Rabearivelo et Tony Randriamanampisoa. Au milieu de terrain, Loïc Lapoussin, titulaire lors des deux premières journées, est également absent de cette nouvelle convocation. À l'inverse, Corentin Martins enregistre plusieurs retours. Le défenseur Rajo Razafindrabearimihanta, dit « Berajo », retrouve la sélection après avoir manqué le dernier rassemblement. Johan N'Zi effectue également son retour dans le groupe. En attaque, Fenohasina Razafimaro revient renforcer un secteur offensif appelé à être plus efficace face aux Bissau-Guinéens. Autre fait marquant, un seul joueur issu du championnat national figure dans cette liste : Rado Rabemanantsoa, des Disciples FC. Une situation qui s'explique notamment par l'absence de compétition nationale actuellement, contraignant le staff technique à s'appuyer majoritairement sur des joueurs évoluant à l'étranger.

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Convoqué pour la deuxième fois avec les Barea, Roman Ferber aborde ce rassemblement avec ambition. L'attaquant, évoluant en Belgique, a confié avoir vécu sa première sélection comme une expérience marquante, notamment lors de la rencontre disputée face au Nigeria. Désormais pleinement intégré au groupe, il affiche clairement les objectifs de la sélection : prendre un maximum de points contre la Guinée-Bissau afin de rester en course pour la qualification. Une ambition qui résume parfaitement l'état d'esprit attendu des Barea avant ce qui ressemble déjà à un tournant de leur campagne continentale.

Liste des Barea convoqués pour la double confrontation face à la Guinée-Bissau

Gardiens :

Sonny Laiton (Racing Letzebuerg)

Geordan Dupire (FC Atert Bissen)

Nina Rakotoasimbola (La Tamponnaise)

Défenseurs :

Rado Rabemanantsoa (Disciples FC)

Mathieu Acapandié (Hajduk Split)

Eshan Kari (Excelsior Virton)

Berajo Nirina Razafindrabearimihanta (Saint-Denis FC)

Sandro Tremoulet (Karlsruher SC)

Thomas Fontaine (Goal FC)

Ryan Ponti (Rodez Aveyron Football)

Morgan Jean-Pierre (FC Fleury 91)

Milieux :

Marco Ilaimaharitra (Standard RSCL)

Rayan Raveloson (Amed SK)

Behaja Randriamalala (US Monastir)

Johan N'Zi

Nicolas Randriamanampisoa (Al Merrikh SC)

Clément Couturier (US Mondorf)

Attaquants :

El Hadary Raheriniaina (AS Nancy)

Hakim Abdallah (UTA Arad)

Arnaud Randrianantenaina (Gloria Bistriƫa)

Roman Ferber (FC Atert Bissen)

Warren Caddy (Randers FC)

Nicolas Fontaine (FC Septemvri)

Fenohasina Razafimaro (Al Merrikh).