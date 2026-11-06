Le théâtre malgache sera à l'honneur pendant plusieurs semaines à l'occasion du 75e anniversaire de l'association des écrivains de théâtre, ou Fikambanan'ny Mpanoratra Teatra Malagasy (FMTM). Pour marquer cet important jalon de son histoire, l'association propose une série de représentations qui réuniront plusieurs troupes emblématiques de la scène nationale, offrant au public un véritable parcours à travers différentes sensibilités et écritures théâtrales.

Cette célébration se veut avant tout un moment de partage entre artistes et spectateurs. Elle sera accueillie dans les locaux de l'Office national des arts et de la culture (OFNAC). Le public pourra assister gratuitement aux représentations, à condition de se munir d'une invitation à retirer sans frais auprès de l'institution. Chaque spectacle, d'une durée d'environ deux heures, permettra de découvrir ou de redécouvrir la richesse du patrimoine théâtral malgache.

Selon Tsiory Ravaloson, de la troupe Jeannette, cette manifestation entend rappeler la place essentielle qu'occupe le théâtre dans la transmission des valeurs, de la culture et de l'identité malgaches. Une vision portée également par le président du FMTM, Joro Rivomendrika, et sa vice-présidente, Nohelitiana Andriantsitohaina, qui souhaitent faire de cet anniversaire un temps fort pour l'ensemble des passionnés du spectacle vivant.

La programmation s'ouvrira le 14 novembre avec la troupe Randrana, qui présentera « Rafotsy saro-piaro ». Une semaine plus tard, le 21 novembre, la troupe Jeannette montera sur scène avec « Marie Rose », dans une proposition mêlant jeu théâtral et expression musicale.

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Le rendez-vous se poursuivra le 5 décembre avec la troupe Orimbato, dirigée par Lili Rakotobe, qui interprétera « Tsy maty paika voatondro iray ». Enfin, le cycle de représentations s'achèvera le 12 décembre avec Sakaizan'ny Teatra Malagasy et la pièce « Ilay fitaratro », clôturant ainsi cette célébration dédiée à l'art dramatique malgache.

Pour Fara Harimalala, directrice de la compagnie Vaniala, cette initiative constitue également une occasion privilégiée de renforcer les échanges entre les différentes générations d'artistes et de mettre en lumière la vitalité du théâtre malgache, malgré les nombreux défis auxquels ce secteur culturel fait face aujourd'hui.

Cet anniversaire est en tout cas une invitation à renouer avec la scène, à travers le théâtre, à soutenir les créateurs et à célébrer une discipline artistique qui, depuis des décennies, accompagne les évolutions de la société malgache.