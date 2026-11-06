Madagascar: Novembre Numérique - Le patrimoine Zafimaniry entre dans une nouvelle dimension

À partir du 9 novembre, la galerie de l'Institut Français de Madagascar (IFM) à Analakely accueillera Géométrie vivante Zafimaniry, une exposition immersive et interactive imaginée par l'artiste Antsa Arimalala, dans le cadre de Novembre Numérique. Cette création propose une rencontre originale entre un patrimoine ancestral malgache et les technologies d'aujourd'hui.

Les célèbres motifs géométriques sculptés par les artisans Zafimaniry ne resteront plus seulement gravés sur le bois. Grâce aux images numériques, aux sons et à l'intelligence artificielle, ils pourront bouger, se transformer et raconter des histoires. Les visiteurs entreront dans un espace où les formes traditionnelles sembleront danser sous leurs yeux.

L'exposition est le fruit d'un dialogue entre artisans, conteurs, développeurs et artistes. Ensemble, ils font voyager ce savoir-faire reconnu par l'UNESCO vers de nouveaux horizons. Entre mémoire et innovation, Géométrie vivante Zafimaniry invite petits et grands à découvrir comment un héritage culturel peut continuer à vivre, grandir et surprendre à l'ère du numérique.