Congo-Kinshasa: Des inquiétudes suscités par des cas de choléra à Kinshasa

Trois cas de choléra signalés à Kinshasa ravivent les inquiétudes. Avec plus de 60 000 cas en RDC depuis janvier, les habitants redoublent de vigilance face au risque de propagation dans la capitale.

En République démocratique du Congo, les habitants de Kinshasa sont inquiets face au risque de propagation du choléra. Il y a quelques jours, trois cas ont été signalés à Kingabwa, dans l'est de la capitale congolaise.

Depuis le début de l'année, le pays a enregistré plus de 60.000 cas dont 1.800 décès, selon l'organisation mondiale de la santé, qui redoute justement que le cholera se propage à Kinshasa. Sur place, les habitants redoublent de précautions, notamment en matière d'hygiène.

Les habitants renforcent leur vigilance

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A Kingasani, l'une des zones déjà touchées en début d'année, la peur d'une nouvelle flambée de choléra est bien présente. Les habitants expriment leur crainte et appellent à la vigilance. Certains d'entre eux disent avoir renforcé les mesures de protection.

"Le choléra c'est une maladie qui tue rapidement. Nous avons peur. Nous sommes en train de nous laver les mains à chaque contact", affirme un habitant rencontré dans la rue.

"La maladie de choléra est encore revenue. Mes histoires, je les protège. Je les emballe. Tout est couvert. Je me lave souvent les mains avec du savon", rassure une vendeuse des fruits a Kingasani.

"Nous sommes dans une terrible insecurité. Les services d'hygiène n'existent pas à Kinshasa. Alors, que celui qui vend les choses prenne conscience de les protéger. On reste sur le lavage des mains", souligne un enseignant d'une école de la place.

Les symptômes et la prévention du choléra

Le choléra est qualifiées de maladie des mains sales car, dû au non-respect des règles d'hygiène. Il se propage principalement par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par des matières fécales contenant la bactérie Vibrio cholerae. A Kinshasa, certains quartiers sont plus exposés a la suite de l'insalubrité, notamment Ndanu et Pakadjuma. Ce dernier a été récemment detruit, mais ses habitants sont revenus.

Le choléra peut provoquer une déshydratation rapide et entrainer la mort en l'absence de soins. Le docteur Bernard Nsongolo, médecin responsable du centre de santé Christ roi, dans l'Est de Kinshasa, rappelle les symptômes de la maladie et les mesures de prévention.

"La personne ne fera pas de fièvre. Mais, elle fera une diarrhée acqueuse plus des vomissements, plus une fatigue généralisée. Ce que je demanderais c'est beaucoup plus de prendre les mesures d'hygiène. Consommer une eau potable, beaucoup plus, une eau préparée, qui est bien protégée. Il faut couvrir les toilettes."

Il est aussi conseillé de bien cuire les aliments et éviter les crudités ou les fruits non pelés dans les zones à risque. En février dernier, cinq zones de santé avaient déjà concentré plus de 80% des infections. Il s'agit de Limete, Kingabwa, Kalamu II, Binza Ozone et Kingasani.