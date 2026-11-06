Soudan: Le pays mise sur une transformation bancaire numérique d'ici fin 2026

Le membre du Conseil Souverain de Transition, Général de corps d'armée (ingénieur) Ibrahim Jaber a présidé jeudi une réunion élargie des dirigeants du secteur bancaire au siège de la Banque centrale du Soudan, en présence de sa gouverneure, Amna Merghani.

Les échanges ont porté sur la modernisation du système bancaire, son redressement et le développement des applications financières. Ibrahim Jaber a demandé l'activation des systèmes techniques, l'accélération du passeport national numérique et le déploiement des services bancaires dans les banques commerciales. Il a également insisté sur le passage à la banque numérique (e-banking) et sur la nécessité de garantir que les recettes d'exportation soient effectivement récupérées, sans fuite vers l'étranger.

Les participants se sont accordés sur le renforcement des fonds propres des banques d'ici la fin de 2026, afin de bâtir un système financier solide, conforme aux normes anti-blanchiment et aux standards de Bâle. La gouverneure de la Banque centrale a souligné la nécessité de relier les systèmes bancaires à la plateforme « Bladna », de combler les failles et d'orienter les ressources bancaires vers le financement de la production destinée à l'exportation.