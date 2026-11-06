Soudan: Les dramaturges proposent des projets artistiques contre les discours de haine

6 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les professionnels du théâtre, de Radio &TV ont présenté une vision visant à élargir le dialogue Inter-soudanais à l'ensemble des États et localités du pays, en mobilisant le théâtre, la radio, la télévision et les réseaux sociaux. Ils envisagent également d'organiser un congrès réunissant les dramaturges, afin d'aboutir à des recommandations et à des projets concrets pour surmonter les effets de la guerre, combattre les discours de haine et renforcer la coexistence pacifique et l'acceptation de l'autre.

Lors d'une rencontre avec la commission de préparation du dialogue, tenue à Khartoum les participants ont souligné le rôle de la dramaturgie pour porter le message du dialogue à toutes les composantes de la société, au-delà de la capitale et des centres urbains.

Mohamed Mahdi Al-Fadni, porte-parole des dramaturges a salué une rencontre « réussie » et expliqué que leur démarche vise les zones touchées par la guerre, une fois les combats arrêtés. Le théâtre de rue, capable d'atteindre directement les citoyens dans les marchés, les gares routières et les espaces culturels, occupe une place centrale dans cette stratégie, complétée par la radio et la télévision.

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