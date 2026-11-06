Soudan: L'équipe nationale soudanaise de football des personnes de petite taille met en avant son parcours international

6 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La Fédération soudanaise de football des personnes de petite taille a organisé, au complexe industriel Saria, une conférence de presse consacrée à la création de l'équipe nationale, à ses participations à l'étranger et à ses programmes sportifs, sociaux et professionnels destinés à l'autonomisation de cette catégorie.

Son président, Mohamed Nour a expliqué que le projet répond au besoin d'offrir aux personnes de petite taille un accès au sport et une vitrine pour leurs talents, dans un contexte où elles font face à de nombreuses difficultés. Lancée à l'initiative d'Abdelhadi Mahjoub et du journaliste Mohamed Kheir, l'équipe a débuté avec sept joueurs, avant de bénéficier d'un terrain d'entraînement, d'équipements et d'un accompagnement fédéral.

L'équipe a pris part pour la première fois au championnat arabe en Égypte, obtenant des résultats jugés encourageants. Elle est désormais enregistrée auprès de la fédération internationale basée en Argentine et a reçu une invitation à une coupe du monde. Quarante-cinq joueurs ont également été admis pour un mois de formation dans une académie sportive en Espagne.

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Au-delà du sport, la fédération propose des formations professionnelles -- réparation de téléphones, informatique, et la climatisation pour les hommes ; esthétique pour les jeunes filles -- ainsi qu'un appui administratif et des moyens de production. Elle a remercié le complexe des industries de défense et Saria pour leur soutien.

Lire l'article original sur SNA.

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