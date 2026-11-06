Afrique de l'Est: L'ambassade du Soudan à Londres dénonce les attaques éthiopiennes

6 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassade du Soudan à Londres a tenu jeudi une conférence de presse pour dénoncer l'escalade des agressions éthiopiennes contre le Soudan, notamment une récente vague de attaques menées par des drones depuis le territoire éthiopien.

L'ambassadeur Babiker Siddiq, chef de mission, a accusé le gouvernement éthiopien de mener une politique hostile envers Khartoum depuis le début de la guerre. Selon lui, cette attitude s'est traduite par des déclarations officielles peu amicales, un traitement jugé non conforme au droit international des réfugiés soudanais en Éthiopie, puis une participation directe aux combats aux côtés de la milice et des attaques contre des cibles civiles soudanaises.

Il a rappelé le soutien historique du Soudan à l'Éthiopie, notamment l'accueil de millions de réfugiés éthiopiens fuyant famines et guerres. Tout en affirmant que Khartoum a fait preuve de retenue stratégique, l'ambassadeur a indiqué que le Soudan conserve son droit à la légitime défense et a appelé la communauté internationale à une position ferme face à un « agression » menaçant la stabilité de la Corne de l'Afrique. Des journalistes de Reuters, de la BBC et d'autres médias ont assisté à la conférence.

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