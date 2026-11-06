Afrique: L'l'équipe nationale soudanaise de football entame ses préparation à Kigali avant le Sénégal

6 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La délégation de l'équipe nationale soudanaise de football, les «Messagers sagittaires (Sagittarius serpentarius) », est arrivée jeudi soir à Kigali pour un stage de préparation avant ses deux confrontations contre le Sénégal, dans le cadre des éliminatoires africains de la Coupe d'Afrique des Nations.

Placée sous la direction de Mohamed Abdallah Mazda, la mission réunit l'encadrement administratif et technique ainsi que des joueurs issus des clubs ayant participé aux compétitions continentales et de l'équipe des moins de 20 ans, récemment sacrée championne de la CECAFA. Les joueurs ont rejoint l'hôtel Kigali View, avant d'entamer jeudi leur première séance d'entraînement à 10 heures.

Le staff technique, dirigé par le Ghanéen Kwasi Appiah et accompagné de ses assistants Kofi et Eric ainsi que du médecin Mohamed Suleiman a mis en place un programme complet afin de préparer physiquement et techniquement les joueurs. Le choix de Kigali s'explique notamment par sa situation géographique, la présence de plusieurs internationaux soudanais évoluant dans le championnat rwandais et un climat proche de celui attendu à Dakar, favorable à l'acclimatation. Le directeur de l'équipe, Mohamed Nour a confirmé que les arrivées se déroulent selon le calendrier prévu.

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