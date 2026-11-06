Cameroun: Paul Biya au pouvoir depuis 44 ans - La désignation d'un vice-président reste impérieuse au pays

Vendredi 6 novembre 2026, cela fait 44 ans que Paul Biya est devenu président du Cameroun. Mais à 93 ans se pose la question de sa succession : alors qu'une réforme constitutionnelle a réintroduit il y a sept mois la fonction de vice-président, ce poste n'a pas encore été pourvu.

Au Cameroun, c'est un anniversaire au sommet : celui de Paul Biya au pouvoir depuis 44 ans. C'est en effet le 6 novembre 1982 que le chef de l'État camerounais a accédé à cette fonction, en remplacement d'Ahmadou Ahidjo, démissionnaire deux jours plus tôt.

Depuis cette date, Paul Biya dirige le pays. Mais à 93 ans, et au-delà des questions conjoncturelles sur les défis économiques voire sécuritaires auxquels le pays fait face, cet anniversaire appelle une autre question désormais sur toutes les lèvres au Cameroun : la succession du président.

Le tabou à ce sujet a été levé en avril dernier par une réforme constitutionnelle qui a réintroduit la fonction de vice-président de la République, ce dernier étant chargé d'achever précisément le mandat du président en fonction, en cas d'empêchement.

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Si le poste existe depuis bientôt sept mois, il n'est toujours pas pourvu. Et les interrogations fusent sur l'identité de celui ou celle qui sera choisi(e) pour occuper le poste. Sur quels critères et avec quelle légitimité politique ?

« Conscient des batailles de clans qui ont court »

La réforme n'en dit rien. Au mieux, elle informe que le futur vice-président occupant du poste sera nommé. La question est d'ailleurs laissée à la seule discrétion du président, seul juge de l'opportunité et du moment de cette nomination, gage pour beaucoup de la continuité de l'État. Mais comme à son habitude, Paul Biya prend son temps, quoique « bien conscient des batailles de clans qui ont cours » autour de lui, affirme une source à la présidence.

Pour le politologue Stéphane Akoa, la question de l'après-Biya, après 44 ans de pouvoir, est pourtant le principal défi auquel fait face aujourd'hui le chef de l'État camerounais. De ses arbitrages qui tardent à venir, « dépend pour beaucoup l'avenir du Cameroun », soutient-il.