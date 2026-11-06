Kenya: Massacre de Shakahola - Le gourou de la secte condamné à «200 ans de prison» pour le meurtre de 191 personnes

6 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Gaëlle Laleix

Le pasteur autoproclamé de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle a été condamné « à 200 ans de prison », ce 6 novembre 2026 à Mombasa, pour le meurtre de 190 enfants et d'un adulte dont les corps avaient été retrouvés dans la forêt de Shakahola, dans l'est du Kenya, en 2023. Il échappe à la peine de mort. Paul Mackenzie, qui dirigeait cette secte, prêchait à ses adeptes un jeûne extrême pour rejoindre Jésus.

Au Kenya, le pasteur Paul Mackenzie a écopé de 200 ans de prison pour le meurtre de 190 enfants et un adulte. Ses 28 co-accusés passeront également le reste de leur vie incarcérés, a annoncé ce vendredi la Haute Cour de Mombasa.

Le gourou a échappé ce matin à la peine de mort. C'est pourtant ce qu'avait requis le parquet en début de semaine. Mais la juge s'y est refusée, notamment parce qu'elle estimait que, compte tenu de la doctrine de Paul Mackenzie, la mort, serait sans doute perçue comme une libération. « Or, des comptes doivent être rendus », a-t-elle déclaré.

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La magistrate a exposé tous les éléments qui accablent Paul Mackenzie et ses complices : la planification du massacre, sa mise en oeuvre sur une durée extrêmement longue, la vulnérabilité des victimes - d'abord des enfants puis des femmes -, la violence, la torture et la dissimulation des dépouilles.

Il avait réclamé « clémence et indulgence »

Lors des plaidoiries, en début de semaine, par la voix de son avocat, le gourou avait demandé à la cour « clémence et indulgence ». « Nous avons perdu des enfants et des biens, et nous le regrettons », avait-il expliqué. Ce à quoi la juge a répondu directement aujourd'hui : « Pour cette folie, il n'y aura pas de miséricorde. »

L'emprisonnement à vie est aujourd'hui la peine maximale pour la justice kényane, car ce pays pratique un moratoire de fait sur la peine de mort. Il n'y a pas eu d'exécutions au Kenya depuis près de 40 ans.

L'intention de faire appel

Quoiqu'il en soit, Maître Obonyo, avocat de Paul Mackenzie, a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel.

Paul Mackenzie était le gourou d'une secte, installée dans la forêt de Shakahola, dans le comté de Kilifi, sur la côte. Le pasteur auto-proclamé, y prêchait un jeûne extrême pour rejoindre Jésus. En 2023, plus de 430 dépouilles ont été découvertes dans des fausses communes, à Shakahola.

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