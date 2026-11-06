La majorité des citoyens affirment que le niveau de la corruption a diminué.

Key findings

Un peu plus de la moitié (52%) des Béninois pensent que leur pays s'oriente dans la mauvaise direction, et six sur 10 (61%) estiment que la situation économique de leur pays est mauvaise.

o Ces évaluations se sont nettement améliorées entre 2014 et 2022, mais ont commencé à se dégrader lors du récent round d'enquêtes.

Six Béninois sur 10 (61%) déclarent que leurs conditions de vie sont mauvaises. Cette proportion n'a pas sensiblement changé depuis 2014.

La majorité des citoyens béninois affirment avoir manqué de revenus en espèces (86%), de soins médicaux (57%) et/ou d'eau potable (51%) « quelques fois », « plusieurs fois » ou « toujours » au cours des 12 derniers mois.

o Les proportions de citoyens ayant manqué de ces trois besoins primaires au moins « quelques fois » ont baissé de 5-9 points de pourcentage depuis 2020, bien qu'elles soient restées majoritaires.

Parmi les Béninois qui ont eu recours à certains services publics au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, la majorité affirment qu'il était « facile » ou « très facile » d'obtenir un document officiel (70%), des soins médicaux (60%) et l'assistance de la police (60%).

Plus de la moitié (55%) des répondants déclarent qu'eux-mêmes ou un membre de leur famille se sont sentis en danger à leur domicile ou dans leur quartier au moins une fois au cours de l'année écoulée.

o Entre 2014 et 2022, la proportion de répondants déclarant s'être sentis en insécurité dans leur quartier a augmenté de 19 points de pourcentage, tandis que celle des personnes ayant éprouvé ce sentiment à leur domicile a progressé de 12 points.

Six Béninois sur 10 (60%) estiment que le niveau de la corruption a « quelque peu » ou « beaucoup » diminué au cours de l'année écoulée. Cette proportion a plus que quadruplé depuis 2014, où elle s'établissait à 17%.

La majorité des Béninois approuvent l'action du gouvernement en matière de réduction de la criminalité (70%), de lutte contre la corruption (67%), d'amélioration des services de santé de base (64%) et de fourniture de services d'eau et d'assainissement (51%). Toutes ces évaluations sont désormais plus favorables qu'elles ne l'étaient en 2014.

o En revanche, les taux d'approbation sont restés faibles pour les efforts en matière d'amélioration des conditions de vie des pauvres (28%) et de création d'emplois (27%).

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Depuis le changement de pouvoir intervenu en 2016, le Bénin a connu d'importantes évolutions et tensions sur les plans socio-économique et politique.

Malgré un contexte macroéconomique mondial difficile, l'économie béninoise s'est bien adaptée aux chocs, affichant une croissance de 5,9% sur la période 2020-2023 (Banque Mondiale, 2025).

En matière de gouvernance, le niveau de corruption a connu une baisse : Le score de l'Indice de Perception de la Corruption est passé de 36 en 2016 à 45 en 2025, sur un score possible de 100 (Transparency International, 2026).

Sur le plan sécuritaire, le Bénin a été confronté à diverses formes de délinquance, notamment la cybercriminalité, la contrebande et les trafics illicites, qui ont considérablement diminué sans toutefois disparaître totalement (Nourou & Edjo, 2023 ; Kinhou, n.d.). Face à ces défis, les autorités ont renforcé leur dispositif de lutte contre les déviances en ligne, notamment à travers l'adoption du Code du Numérique en 2018 et la création du Centre National d'Investigations Numériques en 2023 (République du Bénin, 2023).

Sur le plan politique, plusieurs périodes électorales ont été particulièrement tendues, marquées par des violences, des arrestations de leaders de partis d'opposition et des restrictions à la participation de certains partis et candidats aux élections, limitant ainsi le pluralisme politique et la compétition électorale (Africanews, 2024 ; TV5 Monde, 2021 ; Amnesty International, 2021).

Dans le domaine de l'accès aux services publics, des inégalités persistent entre les régions et selon le niveau de vie des populations (Fonds Monétaire International, 2024). Pour remédier à ces disparités et améliorer l'accès aux services essentiels, l'Etat béninois a engagé plusieurs réformes et initiatives. Dans le secteur de la santé, le gouvernement a lancé en 2019 le programme d'Assurance pour le Renforcement du Capital Humain, qui vise à faciliter l'accès à des soins de qualité, notamment grâce à un volet d'assurance maladie (Gouvernement de la République du Bénin, 2021). Par ailleurs, les efforts déployés pour améliorer l'accès à l'eau potable ont contribué à faire progresser le taux de desserte, passé d'environ 50% en 2016 à 75% en 2025 (Tokponou, 2025). La modernisation et la digitalisation des services publics constituent également des leviers d'amélioration de leur efficacité et de leur accessibilité.

Dix ans après l'alternance politique de 2016, cette analyse examine, à partir des données d'Afrobarometer, l'évolution des perceptions et des expériences des citoyens béninois entre 2014 et 2024 en matière d'orientation générale du pays, de situation économique, de conditions de vie, de sécurité et d'accès aux services publics, ainsi que leur appréciation de l'action gouvernementale.

Les perceptions des Béninois au cours de la période 2014-2024 dressent un tableau contrasté.

Sur le plan économique, les appréciations des Béninois restent préoccupantes. En 2024, la majorité jugent mauvaise la situation économique du pays et portent un jugement négatif sur leurs conditions de vie, une proportion restée relativement stable au cours de la dernière décennie.

En revanche, l'expérience des services publics est plus positive : La plupart des usagers trouvent facile d'obtenir un document officiel, des soins médicaux ou l'assistance de la police. Les perceptions de la sécurité demeurent contrastées, entre une crainte de l'intimidation politique et des violences durant la campagne des législatives de 2023 et un sentiment d'insécurité au domicile ou dans le quartier exprimé par une courte majorité.

La perception de la corruption s'est nettement améliorée depuis 2014. En 2024, une majorité de Béninois estiment que son niveau a diminué au cours de l'année écoulée, malgré un recul par rapport à 2022. La majorité se disent également satisfaits des performances du gouvernement en matière de réduction de la criminalité, de lutte contre la corruption et d'amélioration des soins de santé de base. Toutefois, leur appréciation est plus mitigée concernant l'accès à l'eau et à l'assainissement, tandis que les efforts en faveur de l'amélioration des conditions de vie des pauvres et de la création d'emplois recueillent peu d'approbation.