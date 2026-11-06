Congo-Kinshasa: Kongo-Central - Hôpital endommagé et habitations détruites après une pluie torrentielle à Kivulu

La pluie torrentielle qui s'est abattue dans la nuit de mardi à mercredi sur Kivulu, dans le territoire de Mbanza-Ngungu, continue d'affecter la population locale. Deux jours après les intempéries, les activités restent perturbées à l'Hôpital général de référence de Ndembo, tandis que plusieurs habitations et une école ont subi d'importants dégâts.

Selon des sources locales, une grande partie de la toiture de l'hôpital a été emportée par les vents violents. Plusieurs salles de soins ont été inondées, obligeant les responsables de l'établissement à réorganiser la prise en charge des patients.

Certains malades ont été déplacés vers des espaces encore opérationnels, alors que d'autres ont été orientés vers des centres de santé voisins.

Des dégâts dans la communauté

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Les intempéries ont également touché plusieurs ménages. Une dizaine de maisons ont été endommagées, causant des pertes matérielles importantes.

Le secteur éducatif n'a pas non plus été épargné. L'École primaire Mabilama, construite en terre battue, a vu une partie de ses infrastructures s'effondrer sous l'effet des pluies et des rafales de vent.

Les trois salles de classe que comptait ce bâtiment sont désormais inutilisables.

Appel à l'assistance

Face à l'ampleur des dégâts, les habitants demandent l'intervention des autorités et des partenaires humanitaires pour venir en aide aux familles affectées et réhabiliter les infrastructures endommagées.

Ils estiment qu'une assistance rapide est indispensable pour permettre la poursuite des soins médicaux et la reprise des activités scolaires dans de bonnes conditions.