Congo-Kinshasa: Kolwezi - Plus de 30 000 personnes évacuées du site minier de Kamilombe au profit d'une coentreprise

Plus de 30 000 personnes vivant directement ou indirectement des activités du site minier de Kamilombe, à Kolwezi, auraient été contraintes de quitter les lieux depuis le 25 octobre au profit de Kabulungu Kamilombe Mining, une coentreprise de la Gécamines et de Falcon Ressources liée au groupe Emirati, selon plusieurs sources locales.

D'après ces sources, cette opération de relocalisation serait intervenue sans qu'une consultation préalable des populations concernées n'ait été organisée.

Les personnes affectées seraient composées notamment de creuseurs artisanaux, de membres de leurs familles ainsi que d'autres acteurs économiques dépendant des activités du site minier.

Selon Donant Kambola, coordonnateur de la synergie SOLORN, le site de relocalisation identifié sous l'appellation ZEA 371 ne disposerait pas encore des infrastructures nécessaires à l'accueil des personnes évacuées.

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Il affirme par ailleurs qu'aucune présence significative de creuseurs artisanaux n'y a été observée jusqu'à présent.

Des inquiétudes sur les conditions de relocalisation

Donant Kambola estime également que les conditions de départ des exploitants artisanaux soulèvent plusieurs préoccupations.

« Aucun moratoire n'a été accordé pour permettre un départ progressif. Les indemnités forfaitaires, comprises entre 400 et 1 200 dollars américains par puits, suscitent également des préoccupations. À ce jour, aucune solution complète de réinstallation n'a été mise en place pour les personnes déplacées », a-t-il déclaré.

Selon lui, plusieurs ménages affectés restent dans l'incertitude quant à leurs conditions de réinstallation et à la poursuite de leurs activités économiques.

Des informations confirmées par une coopérative minière

L'un des responsables de la Coopérative minière pour le développement et le social (CMDS), qui encadre les creuseurs artisanaux du site de Kamilombe, a également confirmé ces informations, selon les sources consultées.

Aucune réaction des responsables de Kabulungu Kamilombe Mining ni des autorités provinciales n'était mentionnée au moment de la rédaction de cet article.