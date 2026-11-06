Congo-Kinshasa: CIRGL - Les États membres décident de redynamiser le Mécanisme conjoint de vérification élargi

La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) a décidé de redynamiser le Mécanisme conjoint de vérification élargi (MCVE), à l'issue d'une réunion tenue à Kinshasa et clôturée jeudi 5 novembre. Cette décision s'inscrit dans la mise en oeuvre des recommandations formulées lors des récentes réunions statutaires de l'organisation tenues à Lusaka, en Zambie.

Les participants à la réunion de la CIRGL à Kinshasa ont principalement examiné les moyens de renforcer l'opérationnalisation des mécanismes régionaux de paix et de sécurité ainsi que le suivi des résolutions adoptées par les États membres de l'organisation.

À cette occasion, le vice-Premier ministre congolais en charge de la Défense nationale a réaffirmé l'engagement de la RDC à renforcer le pilier Défense de l'organisation. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de redynamiser le Mécanisme conjoint de vérification élargi (MCVE) et le MCVE+, considérés comme des outils essentiels de coopération sécuritaire dans la sous-région.

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Selon les responsables de la CIRGL, ces mécanismes visent à consolider la confiance entre les États membres, à améliorer les dispositifs de surveillance et de vérification des incidents sécuritaires transfrontaliers, ainsi qu'à contribuer à la stabilisation de la région des Grands Lacs.

Prenant la parole au cours de cette rencontre, le secrétaire exécutif de la CIRGL, Mubita Luwabelwa, a rappelé les cinq priorités stratégiques retenues pour l'avenir de l'organisation.

Il a notamment cité la réforme institutionnelle de la CIRGL, le rétablissement de la paix et de la sécurité, la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, le renforcement de la coopération judiciaire ainsi que la consolidation de la stabilité régionale.

À l'issue de la réunion, les experts du ministère congolais de la Défense et ceux du secrétariat exécutif de la CIRGL ont poursuivi leurs travaux lors d'une séance technique destinée à examiner en profondeur les dossiers jugés prioritaires.

La relance du MCVE intervient dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans plusieurs pays de la région, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, où les États membres de la CIRGL cherchent à renforcer leurs mécanismes de coopération pour prévenir les conflits et favoriser le retour de la paix.