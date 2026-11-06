Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - 26 Léopards retenus pour défier la Sierra Leone, avec le retour de Bakambu et Fayulu

Le sélectionneur football de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a dévoilé ce vendredi 6 novembre la liste des 26 joueurs convoqués pour la double confrontation face à la Sierra Leone, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027.

Le match aller est prévu le 12 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa, tandis que le match retour se jouera le 17 novembre au Maroc.

Le technicien français enregistre notamment les retours de l'attaquant Cédric Bakambu et du gardien Timothy Fayulu, absents lors des précédents rassemblements. En revanche, le défenseur Aaron Wan-Bissaka ne figure pas dans le groupe en raison d'une blessure.

Cette liste combine l'expérience de cadres tels que Chancel Mbemba, Arthur Masuaku, Yoane Wissa et Meschack Elia, avec plusieurs jeunes talents évoluant dans les championnats européens.

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Trois gardiens convoqués

Pour le poste de gardien de but, le staff technique a fait appel à Dimitry Bertaud, Matthieu Epolo et Timothy Fayulu, de retour dans la tanière des Léopards.

Un secteur défensif expérimenté

En défense, la RDC pourra compter sur Chancel Mbemba, capitaine de la sélection, entouré notamment de Gédéon Kalulu, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi et Willy Kambwala.

Un milieu de terrain renforcé

Au milieu de terrain, Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngal'ayel Mukau, Ézéchiel Banzuzi et Noah Bamba figurent parmi les joueurs retenus pour assurer l'animation et la récupération.

Bakambu rejoint Wissa et Banza en attaque

Le secteur offensif sera porté par plusieurs joueurs en forme, dont Yoane Wissa, Simon Banza, Fiston Mayele, Meschack Elia et Cédric Bakambu, dont le retour constitue l'un des principaux faits marquants de cette sélection. Les jeunes Junior Kadile, Brian Cipenga et Nathanaël Mbuku complètent la ligne d'attaque.

Liste complète des 26 Léopards

Gardiens :

Dimitry Bertaud

Matthieu Epolo

Timothy Fayulu

Défenseurs :

Gédéon Kalulu

Kevin Pedro

Joris Kayembe

Jordy Makengo

Arthur Masuaku

Axel Tuanzebe

Steve Kapuadi

Chancel Mbemba

Willy Kambwala

Milieux de terrain :

Edo Kayembe

Ézéchiel Banzuzi

Samuel Moutoussamy

Ngal'ayel Mukau

Noah Sadiki

Noah Bamba

Attaquants :

Junior Kadile

Brian Cipenga

Meschack Elia

Nathanaël Mbuku

Yoane Wissa

Fiston Mayele

Simon Banza

Cédric Bakambu

Les deux rencontres contre la Sierra Leone seront déterminantes pour les Léopards dans la course à la qualification pour la CAN 2027. En cas de double victoire, la RDC pourrait faire un pas décisif vers une qualification pour la phase finale de la compétition.