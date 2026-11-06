Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau à Kinshasa - La REGIDESO évoque le vandalisme et les aléas climatiques

Plusieurs communes de Kinshasa font face à des perturbations prolongées de l'approvisionnement en eau potable. Dans certains quartiers, les habitants attendent parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de voir l'eau couler à nouveau de leurs robinets.

Invité de Radio Okapi ce vendredi 6 novembre, le directeur de la distribution de la REGIDESO pour la zone Kinshasa-Ouest, René Descartes Toko, a attribué cette situation à une combinaison de facteurs, notamment des pannes techniques, des conditions climatiques défavorables et des comportements qu'il juge préjudiciables aux infrastructures de production et de distribution d'eau.

Selon lui, les fortes pluies enregistrées ces dernières semaines affectent la qualité de l'eau captée dans certaines rivières.

« Les gens sont en train de construire le long de la rivière Lukaya. Lorsqu'il pleut, le sable, la terre jaune et la latérite sont entraînés vers la rivière », a-t-il expliqué.

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D'après le responsable de la REGIDESO, cette situation augmente la turbidité de l'eau brute et complique son traitement dans les usines de production. Dans certains cas, les installations doivent ralentir ou interrompre temporairement les opérations afin de garantir la qualité de l'eau distribuée.

Des actes de vandalisme dénoncés

René Descartes Toko affirme également que plusieurs infrastructures sont affectées par des actes de vandalisme ou de mauvaise gestion des déchets.

Selon lui, les immondices jetées dans les caniveaux sont souvent transportées vers les installations de captage, où elles peuvent obstruer certains équipements et réduire les capacités de production.

Il cite notamment les perturbations observées dans certaines communes de l'ouest de Kinshasa, dont Bumbu, Bandalungwa et Kasa-Vubu.

« Plus de quatre fois, des personnes sont venues brûler ces immondices et cela a provoqué plusieurs fois la détérioration des câbles », a-t-il déploré.

La question du paiement des factures

Le directeur de la distribution de la REGIDESO a par ailleurs rappelé que la continuité du service dépend également des ressources financières de l'entreprise.

Il a invité les abonnés à s'acquitter régulièrement de leurs factures afin de permettre à la société de financer les travaux de maintenance, les réparations et le renforcement des équipements de production et de distribution.