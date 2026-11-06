Congo-Kinshasa: Des ONG de l'Ituri dénoncent le recrutement forcé de plus de 750 jeunes par la milice CRP à Djugu

Des activistes de défense des droits humains du territoire de Djugu, en Ituri, dénoncent le recrutement forcé de jeunes par la milice Convention pour la révolution populaire (CRP) dans la région de Bule. Selon eux, au moins 750 personnes, dont de nombreux enfants, auraient été enrôlées de force au cours des deux derniers mois parmi les déplacés installés sur le site de la plaine Savo.

D'après ces défenseurs des droits humains, les recrues sont ensuite transférées vers le village de Lenga pour y suivre une formation militaire. Ils qualifient cette pratique de grave violation des droits humains et appellent les autorités à agir rapidement pour mettre fin à ces recrutements.

Selon eux, les premiers signalements de cette campagne d'enrôlement remontent au mois de septembre, lorsque plusieurs informations faisant état du recrutement forcé de jeunes déplacés ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Deux mois plus tard, le phénomène se serait amplifié dans plusieurs villages du groupement de N'Gle, dans la région de Bule.

Les activistes affirment que la majorité des personnes ciblées sont des jeunes déplacés vivant dans des conditions précaires, certains étant encore des mineurs.

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Dans une interview vendredi 6 novembre sur Radio Okapi, Benjamin Ngabu, défenseur des droits humains, a rappelé que le recrutement et l'utilisation d'enfants par des groupes armés sont prohibés par la législation congolaise et les instruments internationaux de protection des droits de l'enfant.

« Nous rappelons que le recrutement et l'utilisation des enfants dans les groupes et forces armés constituent une grave violation des droits de l'enfant et sont interdits par les lois de la RDC ainsi que par les instruments internationaux, notamment la résolution 1612 du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous condamnons avec la dernière énergie les campagnes de recrutement attribuées à la CRP et appelons tous les groupes armés opérant dans le territoire de Djugu à mettre fin à ces pratiques, à libérer immédiatement les enfants recrutés et à favoriser leur retour dans leurs familles et à l'école », a-t-il déclaré.

Les organisations de défense des droits humains exhortent également les FARDC et les autorités compétentes à tout mettre en oeuvre pour obtenir la libération de ces jeunes, dont l'avenir est aujourd'hui compromis par leur implication forcée dans un mouvement armé.

De leur côté, des sources sécuritaires locales indiquent que la CRP mène activement des campagnes de sensibilisation et de mobilisation des jeunes afin d'inciter de nouvelles recrues à rejoindre ses rangs dans plusieurs localités du territoire de Djugu.