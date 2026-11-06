Angola: La transformation économique contribue à la stabilité des prix - José de Lima Massano

6 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CS/SB

Luanda — La transformation structurelle de l'économie angolaise, marquée par la croissance des secteurs agricole et manufacturier, contribue à la consolidation de la stabilité des prix, a déclaré jeudi, à Luanda. le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

S'exprimant lors de la clôture de la Conférence internationale de la Banque nationale d'Angola (BNA), consacrée au thème « Désinflation durable et crédibilité de la politique monétaire », le gouvernant a souligné que le poids du secteur agricole dans la structure du produit intérieur brut (PIB) a presque doublé au cours des dix dernières années, atteignant actuellement environ 23 %.

Il a ajouté que le secteur agroalimentaire représente 58 % de l'industrie manufacturière et que l'indice de la production industrielle a enregistré une croissance de 66 % en septembre de cette année par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon José de Lima Massano, ces indicateurs revêtent une importance particulière car environ 56 % de l'indice des prix à la consommation (IPC) correspond à la catégorie « alimentation et boissons non alcoolisées », ce qui démontre l'influence directe de l'augmentation de la production nationale sur la trajectoire de réduction de l'inflation.

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Le ministre d'État a donc estimé que la transformation structurelle en cours soutient le processus de désinflation et a plaidé pour le maintien des incitations à l'investissement dans l'agriculture, l'industrie manufacturière, les infrastructures logistiques et le renforcement de la production nationale.

Il a également souligné l'importance du financement bancaire de la production, conformément à l'avis n° 10 de la Banque nationale d'Angola (BNA), ainsi que la nécessité d'une discipline budgétaire, d'une gestion prudente de la dette publique et d'une amélioration de la qualité des dépenses, afin de garantir une stabilité macroéconomique durable.

La conférence internationale s'est tenue dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la Banque nationale d'Angola.

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