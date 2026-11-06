Mozambique: Cinq mois après l'assassinat de l'Évêque de Quelimane, l'enquête sur sa mort se poursuit

Quelimane — Cinq personnes sont actuellement en détention dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Osório Citorra Afonso, ancien Évêque du diocèse de Quelimane, au Mozambique, assassiné le 6 juin dernier dans sa résidence épiscopale (voir Fides 6/6/2026). Selon les informations fournies par les autorités judiciaires, parmi les personnes impliquées dans la procédure figurent deux prêtres, un garde du diocèse de Quelimane et deux civils, actuellement détenus à la prison provinciale de Zambézia.

L'enquête se poursuit dans le but de reconstituer les circonstances du meurtre et d'identifier les auteurs matériels du crime, qui n'ont toujours pas été identifiés cinq mois après les faits. Entre-temps, le parquet provincial de la République de Zambézie est intervenu pour clarifier certaines informations qui ont circulé ces derniers jours dans l'espace public et sur les réseaux sociaux concernant l'enquête.

Dans un communiqué diffusé par son service de communication et d'image, l'autorité judiciaire précise que l'actuel Administrateur Apostolique du diocèse de Quelimane, Estêvão Ângelo Fernando, ne figure pas parmi les prévenus dans cette affaire. L'évêque a été entendu dans le cadre de l'instruction, mais exclusivement en tant que témoin ayant connaissance de circonstances susceptibles de contribuer à la reconstitution des faits.

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Le parquet réaffirme que la procédure en est encore au stade de l'instruction et que les enquêtes prévues par la loi sont en cours, visant à établir les faits et à recueillir les éléments de preuve nécessaires pour faire toute la lumière sur les faits. Face à la circulation d'informations et de rumeurs, l'institution judiciaire invite la population à faire preuve de sérénité et de prudence, en évitant la diffusion d'informations non vérifiées qui pourraient compromettre le bon déroulement de l'enquête.

Cette affaire continue de susciter douleur et émotion au sein de l'Église catholique au Mozambique. Le 3 novembre dernier, Mgr Osório aurait célébré le 24e anniversaire de son ordination sacerdotale. À cette occasion, la communauté ecclésiale a commémoré son « oui » généreux à l'appel de Dieu, sa disponibilité au service et le dévouement avec lequel il a accompagné le peuple de Dieu confié à ses soins pastoraux.

Son sourire et le témoignage d'une vie consacrée au service de l'Église et des communautés chrétiennes restent vivants dans la mémoire de tous ceux qui ont côtoyé son ministère. L'Église au Mozambique continue ainsi de se souvenir de l'évêque, en confiant sa vie au Seigneur et en attendant que l'enquête fasse toute la lumière sur les circonstances de sa mort.