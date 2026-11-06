Sénégal: Une exposition retrace la participation sénégalaise aux Jeux olympiques de 1964 à nos jours

Dakar — Le cercle mess des officiers à Dakar accueille une exposition de l'Association des olympiens du Sénégal retraçant la participation sénégalaise aux Jeux olympiques (JO) et Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 1964 à nos jours. À travers les parcours de plusieurs athlètes sénégalais.

Intitulée "Venez à la rencontre des olympiens de 1964 à nos jours", cette exposition, prévue pour se poursuivre jusqu'au 12 novembre, vise à faire découvrir les hommes et les femmes dont les performances ont valu de nombreuses récompenses au sport national. Elle se tient dans le sillage des JOJ Dakar 2026, premier événement olympique organisé sur le continent africain.

"Il s'agit aussi de faire connaitre à la jeunesse ces aînés, nos doyens comme Gackou, Marie Julie Gomis. Nous voulons inspirer cette jeunesse, la booster, la tirer vers le haut afin de décrocher des médailles", a déclaré a déclaré Hortense Diédhiou, légende du judo sénégalais, préposée à la visite guidée de l'exposition.

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Amadou Dia Ba, a-t-elle, rappelé, est à ce jour le premier et seul sportif sénégalais à avoir remporté une médaille olympique, l'argent sur 400m haies lors des JO de Séoul en 1988. L'histoire de la participation sénégalaise aux compétitions olympiques se raconte ainsi à travers 17 panneaux correspondant chacun à une participation sénégalaise. Les villes d'accueil, la taille des délégations, les athlètes et disciplines présents, et surtout les instants et émotions vécus et immortalisés par des photographies sont également mis en exergue, par l'exposition.

Tout commence à Tokyo, en 1964, avec la première participation olympique du Sénégal, alors représenté uniquement en athlétisme, par une délégation de douze athlètes hommes. Amadou Gackou, figurant parmi les doyens de l'Association des olympiens sénégalais, avait pris part à cette compétition.

Faisant partie des 21 athlètes sénégalais à Mexico en 1968, il avait terminé à la 4e place aux 400 mètres, établissant un record national qui a tenu 56 ans. Cette année marque aussi la première participation du basketball masculin sénégalais aux Jeux olympiques.

Les boxeurs, judokas et lutteurs sénégalais participaient aux olympiades pour la première fois aux JO de Munich (Allemagne), en 1972, avec comme porte-drapeau le champion de lutte Mohamed "Robert" Ndiaye. Les femmes sénégalaises, quant à elles, faisaient leur première apparition aux olympiades en 1976, à Montréal, au Canada, avec Marie Julie Gomis. A Moscou (Russie), en 1980, le lutteur Mamadou Sakho dit "Double Less" terminait à la 6e place dans son épreuve. L'équipe sénégalaise de basket-ball féminin, emmenée par le porte-drapeau Mame Tacko Diouf, faisait son baptême du feu à Sydney (Australie) en 2000.

A Athènes (Grèce), en 2004, l'escrime et le tennis de table sénégalais faisaient leur première participation aux JOJ. En 2012, à Londres (Royaume Uni), ce fut le tour de la lutte féminine portée par Isabelle Sambou. La judokate Hortense Diédhiou était le porte-drapeau de la délégation sénégalaise.

L'exposition souvenir sur la participation sénégalaise aux JO depuis 1964 offre aux visiteurs une occasion de connaître davantage les athlètes à travers différentes époques, de revoir des stars comme Amadou Katy Diop, Ambroise Sarr en lutte, l'ancienne championne du monde du 400 mètres, Amy Mbacké Thiam, l'ancienne triple sauteuse Ken Ndoye, etc.

Elle permet surtout de voir l'évolution de la participation sénégalaise aux Jeux olympiques, de comprendre les différentes disciplines sportives pratiquées au fil des éditions, d'avoir une idée sur le nombre d'athlètes engagés, etc.

Dans une salle, le visiteur peut s'imprégner aussi des différentes affiches des JO, mais aussi celles des quatre éditions des Jeux olympiques de la jeunesse auxquelles le Sénégal a participé. Des panels et projections de films sur ces parcours inspirants accompagnent l'exposition.

Hortense Diédhiou, porte-drapeau de la délégation sénégalaise à Athènes en 2004, avec 15 athlètes dont neuf femmes, a participé à trois JO, en 2008, 2012 et 2016.

Amadou Dia Ba, l'unique médaillé olympique

"J'ai eu la chance de côtoyer le grand basketteur Gaucher, les athlètes Amidou Mbaye, Lassana Coly mon mentor. Il faut que nos jeunes rencontrent ces athlètes, apprennent de leurs expériences, de leur réussite", a-t-elle dit, estimant que les membres de l'Association des olympiens sénégalais resteront toujours des mentors pour les jeunes sportifs sénégalais.

"On veut vraiment que le Sénégal décroche d'autres médailles olympiques", lance-t-elle, commentant les images avec beaucoup d'émotions, tout en saluant la percée des femmes dans ces délégations. Un panneau spécial est réservé à l'unique médaillé olympique sénégalais, El Hadji Amadou Dia Ba, qui avait participé à trois olympiades et décroché la deuxième place au 400m haies à Séoul, en Corée du Sud, en 1988. Gratifié du titre d'athlète du siècle par l'Association nationale de la presse sportive (ANPS), on le voit, dans une symbolique de la transmission, avec le jeune athlète Louis François Mendy, et l'ancien spécialiste du saut en longueur, Ndiss Kaba Badji.

Il sera d'ailleurs sur place pour dédicacer son livre, samedi, à partir de 15 heures, selon Hortense Diédhiou. "Dia Ba a travaillé des années avant d'obtenir la médaille [d'argent du 400 m haires des JO de Séoul]. Parfois, il faut dix voire plus pour arriver à cette performance. Mais on peut aller chercher ces médailles", dit-elle. L'ancienne judokate a insisté sur la nécessité de mettre en place une politique sportive digne de ce nom, pour assurer un encadrement scolaire et sportif des jeunes afin de remporter des médailles. "Le talent est là", constate-t-elle.

Elle a appelé le chef de l'État à adopter le texte portant sur le statut de l'athlète de haut niveau et la charte du code du sport, invitant les athlètes de haut niveau, ainsi que les membres de l'Association des olympiens à s'impliquer davantage pour soutenir le sport sénégalais.