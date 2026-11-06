Sénégal: Les travaux d'aménagement et d'équipement de l'esplanade de Darou Moukhty

Louga — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a procédé, vendredi, au lancement des travaux d'aménagement et d'équipement de l'esplanade de Darou Moukhty, dans le cadre du Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses (PNAMVR).

Le projet, qui couvre une superficie totale de 2 901 mètres carrés, comprend notamment une esplanade de 1 000 m², une tribune protocolaire de 225 m², un pavage principal de 800 m², un espace de conférence pavé de 810 m² ainsi que la construction d'une mosquée dénommée "Borom Darou", d'une superficie de 66 m².

Selon le ministre, cette initiative traduit la volonté des pouvoirs publics de doter les cités religieuses d'infrastructures adaptées à leur importance spirituelle, démographique et économique.

"Nos cités religieuses ne sont pas simplement des lieux de pèlerinage épisodiques. Ce sont des centres urbains denses, dynamiques, des carrefours économiques et démographiques qui exigent une planification moderne, respectueuse de leur identité culturelle et spirituelle", a-t-il déclaré.

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Selon Moussa Bala Fofana, ces infrastructures permettront d'améliorer les conditions d'accueil des fidèles et des visiteurs, notamment lors du grand pèlerinage de Chaabane, qui mobilise chaque année des milliers de personnes à Darou Moukhty. L'esplanade, la tribune, les espaces pavés et la mosquée seront mis à la disposition de la communauté pour les cérémonies religieuses, les événements officiels et les rassemblements, a-t-il indiqué. Il a estimé que la modernisation des villes religieuses doit se faire dans le respect de leur identité et de leur patrimoine spirituel, soulignant que ces cités constituent des moteurs de développement et de cohésion sociale.

Le PNAMVR, a-t-il rappelé, constitue l'un des principaux instruments de cette politique de modernisation et de valorisation du patrimoine religieux national. Prenant la parole au nom du khalife de Darou Moukhty, son porte-parole a salué le lancement des travaux, faisant état de la satisfaction du guide religieux et de l'espoir qu'il place dans la réalisation de ce projet. Il a indiqué que le khalife a formulé des prières pour l'achèvement du chantier, avant de prier pour le président de la République, les autorités étatiques et l'ensemble du Sénégal.