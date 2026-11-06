Sénégal: Basketball - Malaw Rise veut renforcer la formation et l'encadrement des jeunes talents sénégalais

6 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'organisation Malaw Rise, qui oeuvre à l'autonomisation des jeunes athlètes africains à travers le mentorat et le basketball, entend renforcer la formation des jeunes talents sénégalais et leur offrir des perspectives sportives et universitaires à l'international, a indiqué vendredi son fondateur, Konko Siré Ba.

"Je me suis inspiré de ma propre histoire et de ce que le basketball m'a apporté, notamment la discipline, l'esprit entrepreneurial et la concentration. Je veux transmettre ces valeurs aux jeunes, particulièrement ceux de mon pays", a-t-il déclaré. Il s'exprimait vendredi à la salle Marius-Ndiaye, en marge d'un tournoi réunissant huit équipes, dont quatre féminines et quatre masculines.

"Ce tournoi sera également organisé à l'intérieur du pays. Nous allons essayer de couvrir le maximum de régions", a-t-il annoncé. Le président de la Ligue régionale de basketball de Dakar, Ousmane Diallo, a salué la collaboration avec Malaw Rise, notamment à travers l'organisation de camps annuels de perfectionnement réunissant des entraîneurs sénégalais et américains.

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Il a souligné que plusieurs jeunes ayant bénéficié de ces programmes ont progressé jusqu'à intégrer les sélections nationales de jeunes. Présent à la manifestation, Darnell Lee, représentant de Global Sports Athletics (GSA), une organisation spécialisée dans l'accompagnement et la valorisation des jeunes athlètes, a évoqué des possibilités de mise en relation des basketteurs sénégalais avec des universités américaines, afin de leur permettre de concilier études supérieures et pratique sportive.

Malaw Rise ambitionne également de promouvoir l'entrepreneuriat sportif local à travers Malaw, sa marque sénégalaise de ballons de basketball.

Son fondateur souhaite ainsi encourager son adoption par le public sénégalais et africain.

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