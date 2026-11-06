Sénégal: SénéGaels, un projet collaboratif unissant les patrimoines

Saint-Louis — Le groupe SénéGaels, fruit d'un projet collaboratif réunissant des musiciennes traditionnelles d'Irlande et du Sénégal, s'est produit jeudi soir sur la scène du festival "Au Tour des Cordes", à Saint-Louis, gratifiant le public d'un spectacle mêlant rythmes africains et instruments traditionnels irlandais, sur un air de dialogue porté par les cordes de la kora.

Le groupe composé de cinq musiciennes, dont quatre Irlandaises - Ciara Murphy, Múlú, Zoran Donohue et Caitríona Gribben - et une Sénégalaise, Senny Camara en l'occurrence, célèbre les liens qui unissent les patrimoines des deux pays. De la musique traditionnelle irlandaise à la kora sénégalaise, cette rencontre fait dialoguer les sonorités, les histoires et les héritages pour donner naissance à une interprétation moderne et vivante de ces deux traditions. Le public, venu nombreux, a été conquis par la prestation du groupe.

"J'ai une connexion depuis très longtemps avec l'Irlande. Lors de mes débuts, le premier morceau que j'ai eu à interpréter, c'était un morceau irlandais", a réagi Senny Camara, chanteuse et joueuse de kora. Membre incontournable de ce quintet, Senny affirme avoir travaillé depuis 15 ans dans la culture et la musique irlandaise. Dans cet entretien accordé à l'APS, en marge de ce spectacle, elle a souligné l'importance de célébrer les liens unissant les deux pays à travers la culture.

Le duo musical international composé du guitariste suédois Timmy Gasslander et de l'accordéoniste autrichien Jonny Kölbl (Tim & Jonnic) a été le premier à tenir en haleine lors de cette soirée. L'auteur-compositeur sénégalais et virtuose de la kora Ablaye Cissoko est le promoteur de cet évènement culturel qui a désormais acquis une dimension internationale.

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L'Institut français de Saint-Louis, la grue du fleuve et la résidence Kër Thiané font partie des lieux emblématiques qui vont accueillir ce festival, dont la clôture est prévue ce samedi 7 novembre.