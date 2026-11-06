Afrique: Epreuves équestres JOJ - Le suisse Smits Mike remporte l'or au saut d'obstacles

Diamniadio — Le cavalier suisse Smits Mike a remporté la médaille d'or du concours de saut d'obstacles des épreuves équestres des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), vendredi, au centre équestre de Diamniadio.

Smits Mike a remporté la médaille d'or de l'épreuve à l'issue d'une finale âprement disputée entre les 12 meilleurs cavaliers en lice. Il a été le plus rapide de l'épreuve, réalisant un temps de 37.81 sans aucune pénalité. Il est suivi de la cavalière américaine Tittle Liza, arrivée en deuxième position et qui remporte la médaille d'argent avec un temps de 38.5 sans aucune pénalité.

Le Colombien Gutierreez Alcocer Alejandro s'est adjugé la médaille de bronze, avec un temps de 38.72 pour zéro point de pénalité. Eden Kazoum a terminé à la 22e place sur 24 couples cavalier-cheval, avec un temps de 91.65 pour 14 pénalités. Elle s'était qualifiée jeudi pour la finale du concours individuel en réalisant un temps de 70.58 pour 12 points de pénalités, terminant à la 20e place sur 24 couples cavalier-cheval lors du deuxième round des qualifications.

Mardi, elle avait validé sa qualification pour le deuxième round en terminant à la 5e place avec quatre points de pénalités et un temps de 85,46 secondes.