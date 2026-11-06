Sénégal: Prévention des cancers du col de l'utérus et du sein - Une centaine de femmes et de filles prises en charge au district sanitaire de Sédhiou

Sédhiou — Une centaine de femmes et de filles ont bénéficié d'une prise en charge préventive contre les cancers du col de l'utérus et du sein, a constaté un reporter de l'APS, jeudi, lors d'une journée de santé organisée au district sanitaire de Sédhiou.

Cette initiative organisée par le district sanitaire, en partenariat avec la chorale Saint Jean l'Évangéliste de Sédhiou et l'ONG Solthis (Solidarité Thérapeutique et Initiatives pour la Santé) vise à prévenir ces types de cancers féminins et à faciliter l'accès aux services de santé des femmes et des filles.

La coordonnatrice en santé de la reproduction du district sanitaire de Sédhiou, Oumy Thiam, a salué cette initiative qui a permis, selon elle, "d'organiser un dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein chez les femmes adultes, mais aussi la vaccination des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans contre le papillomavirus humain (HPV)".

Mme Thiam a estimé que les femmes constituent une couche qui nécessite un accompagnement particulier, notamment en matière de santé et de prévention de certaines maladies. Elle a en outre indiqué que la journée a permis de sensibiliser les participantes à l'autopalpation des seins, de les encourager à consulter tôt, et de renforcer leurs connaissances sur la prévention et la détection du cancer du sein.

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De son côté, Martine Béatrice Padiou Ndecky, membre de la chorale Saint Jean l'Évangéliste, a insisté sur l'importance de la vaccination contre le HPV et du dépistage régulier du sein et du col de l'utérus. Elle a rappelé que la détection précoce de ces maladies facilite l'orientation des patientes vers les structures de prise en charge et améliore les possibilités d'intervention médicale et de guérison.

Selon Mme Ndecky, cette mobilisation de la chorale Saint Jean l'Évangéliste, du personnel sanitaire et de l'ONG Solthis a permis de "rapprocher les services de santé des populations et de promouvoir une meilleure prise en compte de la santé des femmes et des enfants", notamment des filles à Sédhiou.

À travers cette journée, les organisateurs entendent ainsi contribuer au renforcement de la prévention sanitaire et à la sensibilisation communautaire.