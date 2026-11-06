Afrique de l'Ouest: La DGFD mobilise près de 86 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA

La Direction Générale des Financements et de la Dette (DGFD) du Sénégal a mobilisé ce vendredi 6 novembre 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 85,627 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans.

Selon UMOA-Titres, organisatrice de l'opération, cette levée de fonds vise à faire face aux besoins budgétaires de l'État du Sénégal.

C'est ainsi que la DGFD a mis en adjudication un montant de 80 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 85,641 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 107,05%.

Le montant des soumissions retenu se situe à 85,627 milliards et celui rejeté à 14,51 milliards. Ce qui donne un taux d'absorption de 99,98%. Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 8,03% pour les bons, 7,31% pour les obligations de 3 ans et 8,42% pour celles de 5 ans.

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La DGFD s'engage à rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 7 novembre 2027. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces titres.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, la DGFD compte le faire le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 9 novembre 2029 pour les titres de 3 ans et au 9 novembre 2031 pour celles de 5 ans. L'émetteur réglera les intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,45% pour celles de 5 ans, et ce dès la fin de la première année.