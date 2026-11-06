Ile Maurice: «Zagaferger Digizefgef» - Une satire qui dénonce les dérives du pouvoir

Le théâtre, c'est le miroir de la société. C'est ce que présente Immedia à travers Zagaferger Digizefgef (Zafer Dizef), pièce satirique en Kreol Morisien de Madaya Condeah, qui a remporté le Konkour Lekritir Teatral Pri Dev Virahsawmy 2025-2026. Rama Poonoosamy, producteur de la pièce, et Stanley Harmon, le metteur en scène, entourés des comédiens et partenaires, ont rencontré la presse le mercredi 4 novembre à l'hôtel St Georges pour présenter cette création théâtrale.

Rama Poonoosamy a fait l'historique du théâtre à Maurice et a ensuite présenté la pièce Zagaferger Digizefgef, «une satire du pouvoir, de la justice manipulée et de l'hypocrisie collective». Il a ajouté : «*Derrière les jeux de mots, les situations grotesques, l'humour et les éclats de rire, cette pièce met en lumière non seulement les mécanismes du pouvoir et les dérives de la justice, mais également les travers humains où les coupables savent convaincre, où les puissants préfèrent les flatteries aux vérités dérangeantes et où l'innocence ne protège de rien. Avec cette 72e production théâtrale, Immedia propose la richesse du théâtre mauricien et sa capacité à aborder, avec audace et humour, des questions profondément ancrées dans notre langue nationale et notre réalité sociale.»

Stanley Harmon a pour sa part parlé du théâtre comme un moyen de se nourrir intellectuellement et que c'est essentiel d'avoir des pièces également en Kreol Morisien. «Zagaferger Digizefgef se déroule à la ferme Santekler, où la disparition des précieux oeufs de Mamapul provoque une crise sans précédent. Fou de rage, Papakok, roi autoproclamé et juge suprême, décide d'ouvrir une enquête afin de démasquer les coupables. Mais les véritables voleurs, maîtres dans l'art du mensonge, de la manipulation et de la flatterie, transforment le procès en une farce judiciaire», donnant un aperçu de la pièce.

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Un extrait a été joué dans des costumes flamboyants, créés tout spécialement pour cette pièce qui devrait attirer les amoureux de théâtre et les mauriciens en général. Les représentations auront lieu au Théâtre Serge Constantin à Vacoas, le jeudi 19 novembre et le samedi 21 novembre à 19 h 30 et le dimanche 22 à 14 h 30. Les billets sont en vente à Rs 500 chez Otayo (tel 466 9999) et Immedia (tel 208 1030).

Producteur : Rama Poonoosamy

Mise en scène : Stanley Harmon

Distribution : Adrien Beaugendre (Kakatwa), Sylvain Polydor (Papakok), Priyanka Soodhoo (Kanar), Manuel Quatre Bornes (Burik), Stanley Harmon (Bef), Sophie Constant (Mamapul), Axel Manna (Kabri) et Mathieu Beesela (Lisien)

Décor et costumes : Pamela Vencatasamy