Ile Maurice: Un voyage aux accents personnels et spirituels

Le pape Léon XIV entame ce vendredi 6 novembre une tournée de 12 jours en Amérique latine, avec des étapes en Uruguay, en Argentine et au Pérou. Un déplacement particulièrement symbolique pour le souverain pontife, qui retrouve un continent auquel il est profondément attaché, notamment à travers ses années de mission au Pérou. Au-delà de sa dimension religieuse, ce voyage intervient dans un contexte marqué par les tensions sociales, les difficultés économiques et les interrogations sur la place de l'Église catholique dans une région où les communautés évangéliques gagnent du terrain.

Ce déplacement constitue le sixième voyage apostolique international de Léon XIV depuis son élection à la tête de l'Église catholique. Il revêt toutefois une signification particulière : l'Amérique latine est un territoire où Robert Francis Prevost, devenu pape sous le nom de Léon XIV, a vécu plusieurs moments déterminants de son parcours religieux. Missionnaire augustin au Pérou, il y a notamment exercé des responsabilités pastorales avant de devenir évêque de Chiclayo, fonction qu'il a occupée entre 2015 et 2023.

«C'est le continent où j'ai vécu tant de moments de ma vie», a déclaré le souverain pontife, exprimant sa joie de pouvoir retrouver cette région. Il souhaite que cette visite permette «d'ouvrir nos coeurs les uns aux autres, de renforcer notre communion en tant que frères et soeurs et de renouveler notre engagement à annoncer l'Évangile avec joie».

Trois pays, une même ambition

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La première étape de cette tournée se déroule en Uruguay, du 6 au 8 novembre. À Montevideo, Paysandú et Florida, le pape doit rencontrer les autorités, les représentants de la société civile et les communautés catholiques. Il participera également à des célébrations religieuses et à une veillée de prière au stade Centenario. Cette visite est particulièrement attendue puisqu'aucun pape ne s'était rendu dans le pays depuis Jean-Paul II, en 1988.

Le souverain pontife poursuivra ensuite son déplacement en Argentine, du 8 au 11 novembre. Cette étape revêt une dimension historique, puisque le pays n'a pas accueilli de visite pontificale depuis celle de Jean-Paul II en 1987. L'Argentine est également la terre natale du pape François, prédécesseur de Léon XIV. Buenos Aires, Córdoba et Luján figurent au programme de cette visite qui devrait accorder une place importante aux rencontres avec les fidèles et aux questions de société.

Le Pérou constituera la dernière étape, du 11 au 17 novembre. C'est sans doute là que le voyage prendra sa dimension la plus personnelle. Léon XIV y a passé plusieurs années de sa vie religieuse, d'abord comme missionnaire à Chulucanas, puis comme formateur à Trujillo et enfin comme évêque à Chiclayo. Sa venue est donc attendue avec une ferveur particulière par les communautés qui l'ont connu avant son accession au pontificat.

Un message de paix dans une région fragilisée

Au-delà des célébrations et des rencontres institutionnelles, le pape entend porter un message de paix, de réconciliation et de fraternité. Les enjeux sociaux, la pauvreté, les inégalités et les difficultés politiques devraient occuper une place importante dans ses interventions. Ce déplacement intervient également après une intervention chirurgicale subie le 13 octobre dernier. Le Vatican a confirmé que le rétablissement du souverain pontife se déroule favorablement et que les examens médicaux n'avaient révélé aucune contre-indication à ce voyage.

Pour Léon XIV, ce retour en Amérique latine représente ainsi bien davantage qu'une tournée pastorale. Il s'agit de renouer avec des populations et des communautés qui ont marqué son parcours, tout en réaffirmant le rôle de l'Église dans une région confrontée à de profondes mutations.