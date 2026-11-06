Ile Maurice: La police lance un appel à témoins

La Mauritius Police Force lance un appel à témoins afin de retrouver Jean François Veckranges, âgé de 36 ans, recherché dans le cadre d'une affaire où un enfant aurait été victime d'abus sexuels. Dans un communiqué émis ce vendredi 6 novembre, la police précise que le suspect est domicilié à Château-d'Eau, Tranquebar, et qu'il est recherché par la police de Pope Hennessy.

Malgré les efforts déployés par les enquêteurs, Jean François Veckranges demeure introuvable depuis le 20 octobre. La police sollicite ainsi la collaboration des médias et du public pour diffuser sa photographie et les informations le concernant afin de faciliter sa localisation. Toute personne disposant d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs est priée de contacter la police aux numéros suivants : 211 14 15 ou 211 88 52.

La Mauritius Police Force rappelle également les dispositions de l'article 172 du Code pénal concernant le recel de fugitifs. Celui-ci prévoit des sanctions pénales contre toute personne qui héberge ou aide sciemment un individu ayant commis un crime, ayant été condamné ou faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'emprisonnement.

La police appelle à la vigilance et invite toute personne détenant des informations à se manifester.