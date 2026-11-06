Tunisie: ARP/Projet de budget 2027 - Hausse d'environ 8 % de la mission du ministère des affaires culturelles pour atteindre 500 MD

TUNIS — La mission des Affaires culturelles au sein du projet de budget de l'État pour 2027 a enregistré une hausse d'environ 8 % pour atteindre près de 500 millions de dinars (MD), contre 460,969 MD en 2026 conformément aux données présentées lors d'une séance conjointe tenue aujourd'hui vendredi au siège du Parlement, réunissant la Commission du tourisme, de la culture, des services et de l'artisanat à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), et la Commission de l'investissement et de la coopération internationale au Conseil national des régions et des districts, pour examiner le projet de la mission.

Conformément à la présentation par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, des détails de la mission lors de la réunion de la commission, la valeur de la hausse du budget du secteur est estimée à environ 39.031 MD.

Selon la présentation de la mission, le budget du ministère pour 2027 se répartit entre une enveloppe au programme des arts de 66.274 mille dinars (md) et les crédits du programme des livres et de la lecture sont estimés à 37.707 md.

Quant au programme de l'action culturelle, une enveloppe estimée à 281.333 md lui a été alloué, un budget estimé à 79.664 md a été réservé au programme du patrimoine, et 35.022 md au programme de la direction et de l'appui.

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Dans son exposé de certaines réalisations des secteurs culturels au cours de 2026, la ministre a indiqué que le secteur du patrimoine a enregistré une progression dans les domaines de l'inventaire, de la numérisation et de la restauration, outre le parachèvement d'un certain nombre d'études relatives à la conservation des monuments historiques et à leur valorisation dans le cadre des programmes du ministère visant la préservation du patrimoine national et le développement de ses mécanismes de gestion.

Dans le domaine de l'inventaire du patrimoine et de sa numérisation, le projet national d'inventaire archéologique a été parachevé, et englobé plus de 3 millions de pièces archéologiques, numérisées et dont les données ont été sécurisées auprès du Centre national de l'informatique.

De même, la Bibliothèque nationale de Tunisie a enregistré, au cours du premier semestre de l'année, la numérisation de 63.533 pages de son fonds écrit, portant le total des pages numérisées à environ 4.6 millions de pages.

Sur le plan de la restauration et de la conservation, le taux d'avancement des travaux de restauration et de valorisation des bassins des Aghlabides à Kairouan a atteint 70 % pour un coût global avoisinant les 33.6 millions de dinars, tandis que l'appel d'offres international relatif au projet de restauration de la Grande Mosquée de Kairouan a été lancé le 18 septembre 2026.

En outre, les études du projet de restauration de la mosquée Zeitouna et de son environnement ont été parachevées pour un coût estimé à 15 millions de dinars, alors que le taux d'avancement des études de réaménagement de la maison d'Ibn Khaldoun et de sa transformation en musée a atteint 70 % .

Concernant le cadre juridique et institutionnel, le projet d'ordonnancement relatif à la création de l'Office national du patrimoine a été préparé, outre le projet de révision du code de protection du patrimoine archéologique et historique.

L'année 2026 a également enregistré l'inscription du village de Sidi Bou Saïd sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, pour devenir le 10e site classé au nom de la Tunisie, en plus de l'inclusion des monuments de Dar El Hussein et de Tourbet El Bey au registre du patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Les programmes de 2027 comportent l'affectation d'une enveloppe de près de les 5 millions de dinars pour la création d'un laboratoire national de datation du patrimoine, adoptant les techniques scientifiques modernes, parmi lesquelles la technique du

carbone 14 pour déterminer l'âge chronologique des pièces archéologiques et analyser leurs composants et caractéristiques, ce qui permet de développer les capacités de recherche et d'analyse et de réduire le recours aux laboratoires étrangers ainsi que les coûts financiers et les délais d'analyse qui y sont liés.

Ainsi, 2.5 millions de dinars ont été alloués à la réalisation du projet d'inventaire exhaustif du patrimoine architectural entre les 19e et 20e siècles, dans le but d'établir une base de données nationale dans ce domaine.

Les programmes arrêtés incluent également l'affectation de 2 millions de dinars pour la poursuite de la réalisation de projets structurels relatifs à la restauration, à la réhabilitation et à la protection des monuments historiques et des sites archéologiques, en sus du programme d'aménagement des musées nationaux et régionaux et du renouvellement de la muséographie.

Il a aussi été alloué 1.9 million de dinars pour la poursuite de la réalisation des programmes nationaux relatifs à la protection des sites archéologiques, à la numérisation du patrimoine, à la délimitation et au tracé des sites archéologiques, ainsi qu'à la conservation des Médinas.

De même, les travaux du projet d'auto-sécurisation des monuments, des sites et des musées se poursuivent, auxquels le ministère a alloué une enveloppe de 1.7 million de dinars, et dont le taux de réalisation a dépassé 75 % .

Dans le domaine du patrimoine immatériel, le processus d'élaboration des dossiers de candidature de nouveaux éléments en vue de leur inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO se poursuit, parmi lesquels le dossier de la Jebba tunisienne et celui du costume traditionnel de la mariée de Mahdia.

Concernant l'investissement et les industries culturelles et créatives, l'année 2026 a connu l’œuvre de révision des cahiers des charges régissant un certain nombre d'activités économiques dans le domaine culturel, et le parachèvement des procédures d'édiction d'un projet d'ordonnance relatif à la création du bureau de services des productions cinématographiques et audiovisuelles, dans le but de simplifier les procédures administratives et de les numériser, de faciliter la réalisation des productions cinématographiques tunisiennes et étrangères en Tunisie, et de renforcer l'attractivité du pays pour l'accueil des tournages cinématographiques.

Par ailleurs, les sites archéologiques et les musées ont enregistré plus d'un million de visiteurs fin octobre 2026, réalisant des recettes dépassant les 24 millions de dinars.

L'appui et l'organisation lors de la saison estivale ont englobé 297 festivals, avec des financements dépassant 10 millions de dinars, et ces manifestations ont attiré plus de 3 millions de spectateurs.

L'année 2026 a également connu la reprise d'un certain nombre de festivals, parmi lesquels le Festival international de jazz de Tabarka et le Festival national des musiciens amateurs de Menzel Temime, outre la création du festival du rap de Sbeitla et du festival Mellassine Jaw.

Dans le cadre du développement des mécanismes de mesure de la contribution de la culture dans l'économie nationale, le projet du cadre statistique culturel tunisien a été lancé visant à fournir des données précises sur les activités et les institutions culturelles ainsi que sur leur contribution économique.

Les programmes de l'année 2027 s'orientent vers le développement des parcours de visite et des services dans les sites et les musées, à travers l'affectation de près de 20 millions de dinars pour l'aménagement des espaces d'accueil et l'amélioration des services au musée du Bardo, à l'amphithéatre d'El Jem et à un certain nombre de grands sites et 2.5 millions de dinars ont également été alloués pour l'aménagement d'institutions culturelles spécialisées, englobant notamment le musée des instruments de musique d'Ennejma Ezzahra, Dar El Médina à Hammamet, le Centre national de la céramique d'art Sidi Kacem Jellizi" et le pôle de créativité "Makan" à La Marsa.

Parmi les projets programmés figure également le lancement des études de création du musée des savoirs et des compétences des femmes de Sejnane, pour un coût global avoisinant les 5 millions de dinars, dans le but de documenter ce métier et de préserver ses pratiques, étant l'un des éléments inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Les programmes comportent aussi l'affectation de 500 mille dinars pour parachever la réalisation du cadre statistique culturel tunisien et de 200 mille dinars pour l'élaboration de la carte nationale des festivals et des manifestations culturelles et leur classification.

Au niveau de l'appui à la pratique culturelle et des acteurs du secteur, le ministère a réservé au cours de 2026 une enveloppe de 45 millions de dinars pour encourager la production littéraire et artistique et l'acquisition de spectacles. Le soutien a également englobé le relèvement de 27 % des redevances des spectacles théâtraux professionnels et amateurs pour la première fois depuis 2018.

Coté social, 589 artistes et créateurs ont bénéficié d'aides conjoncturelles avec une enveloppe ayant atteint les 1.2 million de dinars, aux côtés de l'appui à la mutuelle des artistes estimés annuellement à 300 mille dinars.

Le budget de 2027 inclut la mobilisation de 50 millions de dinars pour soutenir le système de production littéraire et artistique et réaliser des programmes soutenant les créateurs, en plus de l'affectation de 40 millions de dinars pour renforcer l'infrastructure et le numérique des institutions culturelles.

Les programmes englobent également l'instauration d'un système de gestion des droits voisins au profit des artistes interprètes et des producteurs, et d'un système de gestion des droits de reprographie au profit écrivains et des éditeurs, l'allocation de 13 millions de dinars pour soutenir les associations culturelles, en plus de l'affectation de 900 mille dinars pour des programmes ciblant les enfants, les adolescents, les jeunes, les femmes, les catégories à besoins spécifiques ainsi que les habitants des zones rurales et frontalières.

Au niveau du rayonnement culturel international, la Tunisie a participé en 2026 en tant qu'invitée d'honneur à la 69e édition de la Foire internationale du livre de Belgrade, au Festival de Cannes et à la Foire internationale du livre du Caire, et a soutenu la participation des artistes tunisiens aux manifestations et festivals internationaux, où les œuvres théâtrales tunisiennes ont été couronnées par plus de 17 prix internationaux.

La participation de 183 artistes à des manifestations à l'étranger a aussi été soutenue par une enveloppe ayant atteint 435 mille dinars, et la signature de 25 conventions dans le domaine de la recherche et de l'échange d'expertises dans le patrimoine, avec des financements ayant dépassé les 30 millions de dinars.