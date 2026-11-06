Afrique: Les Rising Lionesses offrent au Kenya un sacre olympique historique

Les Rising Lionesses ont marqué l'histoire du sport kényan en remportant la médaille d'or du tournoi féminin de rugby à 7 des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Victorieuses de l'Australie (17-12) au terme d'une finale à suspense disputée au stade Iba Mar Diop, les jeunes Kényanes offrent à leur pays son premier titre olympique dans un sport collectif. Un exploit qui témoigne de la montée en puissance du rugby féminin africain.

Une finale renversante face à l'Australie

Il aura fallu du caractère, de la détermination et une remarquable capacité de réaction aux Rising Lionesses pour venir à bout de l'Australie. Dans une finale disputée et riche en rebondissements, les jeunes Kényanes ont su inverser le cours d'une rencontre longtemps favorable à leurs adversaires.

Menées en première période, elles ont trouvé les ressources nécessaires pour rester dans la course grâce à un essai de leur co-capitaine, Zain Hido. Mais les Australiennes ont repris l'avantage au retour des vestiaires, portant le score à 12-5.

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À cet instant décisif, l'intervention de la sélectionneuse Knight Otwoma a contribué à relancer une équipe proche du découragement.

« Quand nous nous sommes vues menées 12-5, nous avions presque abandonné », a confié Zain Hido à l'issue de la rencontre.

Les Rising Lionesses ont finalement trouvé les ressources pour revenir au score. Josephine Kerubo a inscrit l'essai de l'égalisation dans les dernières minutes, avant que Diana Wanjiku ne réussisse la transformation permettant au Kenya de prendre l'avantage.

La rencontre s'est ensuite prolongée jusqu'à la mort subite, où Mitchelle Chemtai a inscrit l'essai décisif, scellant une victoire historique. Repositionnée à l'aile par Knight Otwoma, la jeune joueuse est devenue l'une des héroïnes de cette finale.

Un parcours solide jusqu'à la médaille d'or

Le sacre kényan vient récompenser un parcours marqué par la régularité et la maîtrise collective.

Dès la phase de groupes, les Rising Lionesses ont affiché leurs ambitions en dominant successivement la Chine (12-5) et le Sénégal (19-0). En demi-finale, elles ont confirmé leur solidité face à Madagascar (15-5), décrochant leur billet pour la finale contre l'Australie.

Cette performance constitue une étape majeure pour le rugby kényan, traditionnellement reconnu pour ses résultats en athlétisme sur la scène olympique.

Pour ces jeunes sportives de moins de 18 ans, la médaille d'or représente également une opportunité de poursuivre leur développement sportif et personnel. Zain Hido espère notamment que cette consécration ouvrira la voie à des bourses d'études, des partenariats et de nouvelles perspectives professionnelles.

Un nouvel élan pour le rugby féminin africain

Au-delà du Kenya, cette victoire illustre les progrès du rugby féminin sur le continent africain.

Préparées en Tunisie avant leur participation aux Jeux de Dakar, les Rising Lionesses ont bénéficié du travail de formation et d'encadrement développé par la Kenya Rugby Union (KRU). Leur succès met en lumière l'importance de l'investissement dans la détection et l'accompagnement des jeunes talents féminins.

Le podium du tournoi, complété par l'Australie, médaillée d'argent, et Madagascar, médaillée de bronze, souligne également la compétitivité croissante des sélections africaines dans cette discipline.

En remportant l'or à Dakar, les Rising Lionesses ont franchi une étape importante dans l'histoire sportive de leur pays. Leur exploit pourrait contribuer à renforcer la visibilité du rugby féminin, à encourager les investissements dans sa pratique et à susciter de nouvelles vocations.

Plus qu'un titre olympique, cette victoire symbolise les ambitions d'une génération de jeunes Africaines déterminées à s'imposer sur la scène sportive internationale.