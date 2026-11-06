Afrique: Sécurité et lutte contre la criminalité - La Tunisie et la Côte d'Ivoire renforcent leur partenariat

Zied Saadaoui, ambassadeur de Tunisie à Abidjan, a rencontré mercredi dernier Vagondo Diomandé. Ce dernier est le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Les deux hommes ont fait le point sur la coopération bilatérale. Ils ont surtout parlé de l'avenir de la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Terrorisme, criminalité et migration au coeur des échanges

L'information a été publiée par l'ambassade de Tunisie à Abidjan sur sa page officielle. Selon ce communiqué, les deux parties ont abordé plusieurs défis communs. Le premier est la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi la criminalité organisée et transfrontalière. La migration irrégulière figurait également à l'ordre du jour. Enfin, les deux pays veulent mieux lutter contre la fraude et les faux documents officiels.

Vers une coopération sécuritaire renforcée

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Les deux parties veulent plus de concertation entre leurs services. Elles souhaitent aussi mieux coordonner leurs actions. Pour cela, elles comptent échanger davantage d'informations et d'expertises. Des programmes de formation commune sont également prévus. De plus, les cadres et agents de sécurité pourront renforcer leurs compétences. Ces mesures doivent rendre la coopération plus efficace sur le terrain. Elles visent aussi à mieux prévenir les menaces et à y répondre plus vite.

Un partenariat stratégique entre peuples frères

À la fin de l'entretien, le diplomate tunisien a remercié le ministre ivoirien pour son ouverture. Il a rappelé l'attachement de la Tunisie aux liens d'amitié et de solidarité avec la Côte d'Ivoire. Il a aussi redit la volonté de Tunis de poursuivre le travail commun. L'objectif est d'élargir le partenariat stratégique entre les deux pays. Ce partenariat doit servir les intérêts des deux peuples frères.

Cette rencontre confirme la bonne dynamique des relations tuniso-ivoiriennes. Elle montre aussi une volonté commune de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux nations. L'ambassade multiplie d'ailleurs les initiatives, comme sa récente journée de promotion de l'huile d'olive tunisienne.